El asfaltado nocturno de la GC-2 se interrumpió para proteger a las pardelas Las luces de la maquinaria que llevaba a cabo los trabajos en horario nocturno afectaban a las crías de la costa norte de Gran Canaria que emprenden su primer vuelo

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 05:40

Los trabajos de rehabilitación del pavimento de las dos calzadas de la autovía del Norte (GC-2) a su paso por el barrio de La Atalaya, en Guía, han quedado interrumpidos, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, antes de su finalización al comenzar la temporada en que las crías de pardela emprenden su primer vuelo.

Las luces de la maquinaria que llevaba a cabo los trabajos en horario nocturno afecta a las pardelas que anidan en esta comarca de Gran Canaria, explicó el consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, quien detalla que su departamento acometerá el asfaltado que quedó pendiente a partir del mes de noviembre.

La repavimentación de ese tramo de la GC-2 sólo llegó a completarse en la calzada en sentido hacia Agaete y quedó sin ejecutarse en el sentido contrario, hacia la capital a la altura de la gasolinera allí ubicada, detalló Hidalgo.

Los trabajos sin completar en la GC-2 iban a rehabilitar poco más de tres kilómetros de la calzada entre el enlace de La Atalaya y del Mercado de Guía y el enlace de acceso al polígono industrial Felix Santiago Melián. Esta actuación obligó al cierre de la GC-2 en dirección Agaete a la altura del enlace de La Atalaya y de la rotonda de El Pagador (Moya) entre las 22.00 y las 06.00 horas, horario en el que no era posible circular por el viaducto de Silva.

Como ruta alternativa se estableció el paso por la GC-291, la carretera de El Hormiguero, para seguir hasta Guía por la antigua carretera del Norte.

Ampliar Infografía de la zona de actuación del asfaltado interrumpido y la afección al tráfico. C7

Cuando el corte se produzca en la calzada en dirección a la capital, la alternativa será la misma, pero a través del enlace del Mercado de Guía, circulando hasta Albercón de la Virgen, de ahí a la GC-291 y luego por la carretera antigua hasta El Pagador.

Los trabajos programados se iban a prolongar unos seis o siete días, interrumpidos a mitad de plazo, y en ellos se prevé una inversión de algo más de 320.000 euros por parte del Cabildo.