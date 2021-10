REE asegura que Chira-Soria ahorrará al sistema 122 millones de euros al año

La empresa responsable del proyecto, Red Eléctrica de España (REE), expone en un comunicado las principales magnitudes de la futura central y su funcionamiento, como respuesta a las objeciones que ha expresado la plataforma constituida por varias organizaciones sociales y medioambientales para oponerse a su construcción.

REE defiende que «no hay alternativa tecnológica más eficiente y económica» para fomentar el crecimiento de las energías renovables en Gran Canaria con un sistema que permita almacenar su excedente de producción cuando no se necesita que la central Chira-Soria.

Este sistema de bombeo transformará la electricidad sobrante de los parques eólicos y solares en agua embalsada en la presa superior, la de Chira, para recuperarla cuando se precise dejando caer el agua a la de Soria a través de un sistema de turbinas.

La empresa, participada por el Estado en un 20 %, resalta además que gracias a la central Chira-Soria la generación de energía renovable en Gran Canaria en 2026 será un 37 % superior a la que habría de no ponerse en marcha este proyecto.

«Ello provocará una reducción adicional de emisiones anuales de CO2 de un 20 %. Es decir, con la misma potencia de generación renovable instalada se consigue una descarbonización de la energía eléctrica muy superior, aportando consecuentemente eficiencia al sistema eléctrico«, añade.

Asimismo, subraya que el ahorro que generará la central en forma de menos consumo de combustibles fósiles para generar electricidad en Gran Canaria «supera ampliamente sus costes de construcción, operación y mantenimiento, trasladándose este ahorro al sistema eléctrico, es decir al conjunto de la sociedad».

«Así, Chira-Soria es un proyecto económicamente beneficioso para la isla de Gran Canaria», concluye.

REE contesta también en su comunicado a algunas de las afirmaciones de la Plataforma Salvar Chira-Soria, empezando por negar que la central vaya suponer «la destrucción del barranco de Arguineguín o su industrialización».

«Las presas de Chira y Soria y, por lo tanto el proyecto, no están a los pies del Roque Nublo; el proyecto no afecta al 10 % del territorio de la isla, ya que concretamente ocupa el 0,00013 %; y no va a suponer la construcción de 24 kilómetros de nuevas pistas y carreteras, pues son tres kilómetros como se recoge en el proyecto y se ha hecho notorio en los debates planteados», afirma.

En cuanto al argumento de que se van a utilizar explosivos durante las obras, precisa que se trata de «microvoladuras, una técnica de construcción muy común» que se ha utilizado para abrir los túneles de la autovía de Puerto Rico a Mogán y también en los de la nueva carretera de La Aldea, «sin que se haya producido ninguna incidencia».

Y añade que para esta obra «se utilizará la mitad de explosivo que el empleado entre Puerto Rico y Mogán», en autovía GC-1.

En cuanto a las salmueras que verterá al mar la desaladora que ayudará al funcionamiento del sistema, sostiene que son «inocuas» y explica que se diluirán en el mar en un punto situado fuera de la zona de especial conservación (ZEC) de la Franja Marítima de Mogán, donde «no hay sebadales», al contrario de lo que se ha afirmado.