Arucas espera que la concesionaria del centro de deportes abra sin condiciones El Centro Municipal de Deportes de Arucas está cerrado desde enero a pesar de que las sucesivas fases de alerta sanitaria no impiden su funcionamiento Imagen reciente del Centro Municipal de Deportes de Arucas, cerrado desde hace meses. / ARCADIO SUÁREZ PATRICIA VIDANES SÁNCHEZ Arucas Miércoles, 5 mayo 2021, 01:00

Hace unos días se celebró la primera reunión entre el Ayuntamiento de Arucas y la concesionaria del Centro Municipal de Deportes (CDA), cerrado desde hace meses a pesar de la isla haber entrado primero en fase 3 de alerta por la pandemia y ahora mismo estar en fase 2. Según el CDA en un comunicado colgado en facebook, «se ha celebrado la primera reunión formal para conocer el estado de la concesión por parte del Ayuntamiento de Arucas, que ha solicitado informe a la UTE Pérez Moreno-Mayser al respecto de las condiciones de apertura que será entregada esta misma semana a la corporación». En base a esto, «esperamos anunciar pronto la fecha de reapertura del Centro Municipal de Entrenamiento de Arucas (CDA)».

Sin embargo, preguntado ayer al respecto, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, asegura que la propuesta solicitada a la concesionaria aún no ha sido presentada y, en todo caso, deberá ser estudiada por los servicios jurídicos y de contratación municipales. Eso sí, resalta Facundo que la UTE ha vuelto a alegar serias pérdidas económicas para justificar el cierre de las instalaciones deportivas. Entre las opciones que baraja el Ayuntamiento no se encuentra una compensación económica. «Se les puede dar más tiempo a la concesión, pero no dinero». Sea como sea, «estudiaremos la propuesta que nos presenten», pero «en el nivel dos deben abrir, no hay excusa para abrir».

El alcalde de Arucas cree que la pandemia, a la que la concesionaria achaca ahora sus pérdidas económicas, no es el único problema de fondo que sufre le CDA. «Ellos deben modernizarse, ofrecer servicios y mejorar la oferta» para los escasos 1.000 usuarios con que cuenta el centro, con capacidad para más del doble.