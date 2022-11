Artiles se presenta a alcalde de Telde con el aval de su trabajo en el gobierno

Juan Francisco Artiles, de Más por Telde, opta a la alcaldía del municipio con el aval de su gestión en el gobierno local a lo largo de este mandato. Esta máxima centró buena parte del discurso que ofreció este viernes en la presentación oficial de su candidatura ante simpatizantes del partido y ciudadanía en general, en un acto que se desarrolló en el Rincón Plácido Fleitas, en San Juan.

El también concejal de Educación se comprometió a mejorar los servicios públicos y la atención al ciudadano tras reconocer que ahora no están a la altura de lo que merece la ciudad. «Si no tenemos un buen servicio de limpieza, si la seguridad no es suficiente, si el mantenimiento de las vías públicas no es bueno, si nadie está al otro lado del teléfono para ayudarnos cuando tenemos una duda… ¿Como vamos a poder trabajar, dar una educación a nuestros hijos y salir adelante?», subrayó.

En ese afán por admitir que esas prestaciones no son las adecuadas, lanzó una velada crítica a la gestión de esas áreas en el gobierno local, que no están en manos de su partido. «La realidad que vive Telde, aunque algunas personas se empeñen en maquillarla, no se puede ocultar. Todos la sufrimos, a todos nos duele, sin distinción, solo hay que salir a la calle. Esta situación hay que cambiarla y es una de las razones más poderosas que nos trae hoy aquí». En esa línea, prometió un «giro radical» en el servicio de limpieza y un mayor respeto a los derechos de sus trabajadores.

También aludió al mal estado de las vías y dijo ponerse en el lugar del ciudadano cuando tras años sufriendo los baches y sus consecuencias, a seis meses de las elecciones «nos venga el iluminado de turno con un plan de asfaltado».

Tres millones invertidos en los colegios

Tomando como ejemplo su trabajo este mandato en la mejora de los colegios, en los que recordó que se han invertido tres millones de euros, «el doble que en los 8 años anteriores», avanzó que si llega a alcalde pondrá en marcha un plan de obras que garantice el buen estado de las calles.

Hizo mención igualmente a la necesidad de reforzar la plantilla municipal, y especialmente la Policía Local, avanzar en la digitalización de la administración pública, facilitar el desarrollo de las zonas industriales y rehabilitar y activar las zonas comerciales abiertas, todo ello con la vista puesta en su propósito de contribuir a que en la ciudad se den las condiciones propicias para que se cree riqueza y se genere empleo.

«De los algo más de 300 contratos que ha llevado adelante este gobierno,158 son nuestros», precisó Artiles, que al hilo de este dato lanzó varias preguntas al aire. «¿Por qué nosotros en nuestras áreas sí hemos avanzado y el resto no ha ido al mismo ritmo? ¿Cómo es que más de la mitad de los proyectos ejecutados los hemos hecho nosotros? La respuesta es sencilla, no se trata de tener más dinero en el presupuesto, se trata de tener voluntad y capacidad para ejecutarlo; se trata de capacidad de trabajo, se trata de eso, de trabajar mucho y duro y eso es Más por Telde», aseveró en una crítica directa a la gestión de sus socios en el gobierno, NC y Juntos por Telde-CC.

Artiles, que al principio de su discurso usó como carta de presentación su pasado humilde y los valores que le transmitió su familia, animó al público presente a trabajar «para que Telde recupere el lugar que merece en esta isla, como lo fue a lo largo de su historia desde los tiempos más remotos». Él se comprometió a hacerlo entre los aplausos de los asistentes al acto.