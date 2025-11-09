Arranca la obra submarina de Salto de Chira El litoral de Arguineguín acoge una operación de filigrana: el tendido y fondeo del inmisario y el emisario del proyecto más ambicioso que se ejecuta en Gran Canaria

Trabajos de traslado y fondeo de las tuberías del emisario e inmisario de Salto de Chira.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025

Cuarentaicinco meses después de iniciadas, las obras de Salto de Chira han avanzado por el aire, sobre tierra y debajo de ella, en la mayoría de los casos recortando los plazos previstos, pero es ahora cuando arrancan en el mar, que es de donde saldrá el agua que hará funcionar la central hidroeléctrica.

La costa en la que desemboca el barranco de Arguineguín será en los próximos días el escenario de una operación técnica cuidadosamente planificada: el tendido y fondeo de dos tuberías, la que cogerá del mar (inmisario) el agua que se procesará en la potabilizadora ya construida y sin entrar en funcionamiento, agua que saltará luego entre las presas de Chira y Soria, y la que verterá en el océano (emisario) la salmuera resultante de su desalinización.

La ejecución de esta pieza del puzle que es Salto de Chira ha comenzado señalizando la zona de trabajo con boyas y marcas especiales que advierten a las embarcaciones de estos trabajos, minimizan el riesgo de accidentes y evitan interferencias con la fauna marina, explican fuentes de Red Eléctrica de España (REE), la concesionaria de la central de almacenamiento de renovables que se construye desde febrero de 2022.

Las condiciones climáticas y marítimas son óptimas para estas labores. El oleaje moderado, la buena visibilidad y las temperaturas estables que están previstos facilitan que las operaciones de tendido y fondeo se hagan con mayor seguridad y eficiencia.

El traslado de las tuberías desde el puerto de Arinaga comenzó a finales del pasado octubre. Se han traído flotando, arrastradas por embarcaciones, hasta la zona de acopio, donde los tramos permanecen sobre el agua y debidamente señalizados.

Ahora se procederá al lastrado hasta el fondo con bloques de hormigón que aseguran su estabilidad y evitan desplazamientos indeseados por efecto de las corrientes. Para el descenso controlado se emplearán globos de elevación que regulan la flotabilidad y la velocidad de hundimiento, evitando así la resuspensión de sedimentos y el daño a hábitats sensibles.

El proceso de fondeo se hará de manera progresiva y bajo estricta supervisión, con una inspección previa del lecho y la colocación de dispositivos de sujeción en puntos estratégicos del fondo para fijar la tubería de forma segura.

Durante la maniobra de hundimiento se controlará cuidadosamente la curvatura y la velocidad de descenso de la tubería con válvulas que regulan la entrada de agua y la salida de aire. Así se previenen movimientos bruscos y se garantiza que la instalación se realice sin impactos repentinos sobre el entorno.

Como medida adicional, durante todas las fases de estos trabajos habrá observadores marinos encargados de vigilar que no se produzcan afecciones a las especies marinas presentes.

Además, para reducir el tiempo de intervención en el entorno, que se alargará durante unos meses por la complejidad y el rigor técnico de estas operaciones en el medio marino, los trabajos se desarrollarán también durante todo el fin de semana.

El inmisario de 1.300 metros de longitud tomará el agua a 20 metros de profundidad. El emisario, de 2.000 metros, verterá la salmuera a través de un difusor a 25 metros de profundidad.

La ocupación del dominio público marítimo para la ejecución de las obras submarinas de Salto de Chira fue autorizada en noviembre del año pasado por la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias. REE no ha aclarado cuántos meses durarán.