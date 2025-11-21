Arranca la Navidad en Gran Canaria: todos los encendidos de luces que puedes ver este fin de semana
Este viernes la isla da el pistoletazo navideño con los primeros encendidos del alumbrado
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:12
La Navidad conquista Gran Canaria en el primer fin de semana grande de encendidos de luces. Los portagonistas del 21 al 23 de noviembre serán los centros comerciales, que han programado conciertos, actividades para toda la familia y espectáculos que amenizarán los momentos previos y posteriores al encendido del alumbrado navideño.
Estas primeras luces de Navidad que iluminarán la isla son sólo el preludio de algunos de los encendidos más esperados, como es el de Las Palmas de Gran Canaria, que será secuencial por distintos barrios, hasta su gran colofón final el 4 de diciembre en la Plaza Santa Ana.
A continuación puedes consultar todos los encendidos de luces de Navidad que tendrán lugar este fin de semana. Recuerda consultar los cortes de tráfico programados para evitar problemas de accesibilidad en estos días.
Viernes 21 de noviembre
18:00h. C.C. Siete Palmas
19:00h. C.C. Las Arenas
19:00h. C.C. El Tablero
19:00h. C.C. Atlántico
19:30h. C.C. El Mirador
20:00h. C.C. Las Terrazas
Sábado 22 de noviembre
17:00h. El Ejido de Ingenio
19:00h. C.C. La Minilla
19:30h. C.C. Alisios