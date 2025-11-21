Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al momento actual de fuerte «crispación»
Encendido de las luces de Navidad en el centro comercial Las Arenas (Las Palmas de Gran Canaria). FERNANDO OJEDA
Navidad 2025

Arranca la Navidad en Gran Canaria: todos los encendidos de luces que puedes ver este fin de semana

Este viernes la isla da el pistoletazo navideño con los primeros encendidos del alumbrado

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:12

La Navidad conquista Gran Canaria en el primer fin de semana grande de encendidos de luces. Los portagonistas del 21 al 23 de noviembre serán los centros comerciales, que han programado conciertos, actividades para toda la familia y espectáculos que amenizarán los momentos previos y posteriores al encendido del alumbrado navideño.

Estas primeras luces de Navidad que iluminarán la isla son sólo el preludio de algunos de los encendidos más esperados, como es el de Las Palmas de Gran Canaria, que será secuencial por distintos barrios, hasta su gran colofón final el 4 de diciembre en la Plaza Santa Ana.

A continuación puedes consultar todos los encendidos de luces de Navidad que tendrán lugar este fin de semana. Recuerda consultar los cortes de tráfico programados para evitar problemas de accesibilidad en estos días.

Viernes 21 de noviembre

18:00h. C.C. Siete Palmas

19:00h. C.C. Las Arenas

19:00h. C.C. El Tablero

19:00h. C.C. Atlántico

19:30h. C.C. El Mirador

20:00h. C.C. Las Terrazas

Sábado 22 de noviembre

17:00h. El Ejido de Ingenio

19:00h. C.C. La Minilla

19:30h. C.C. Alisios

