Arranca la Feria del Sureste: el mayor escaparate de la comarca

La 22º edición de la Feria del Sureste echó a andar este viernes en la Avenida Carlos V de Carrizal y se convierte hasta el domingo en el mayor escaparate del talento que tiene para ofrecer la comarca. Quesos, panes, dulces, aceites, mieles, frutas y verduras comparten protagonismo con una amplia muestra de oficios artesanos, desde la cestería tradicional hasta la artesanía en cuero, textil o materiales reciclados.

En pocos metros y a cielo abierto se concentran 150 puestos con 170 expositores con un amplio repertorio de productos locales que dan fe del esfuerzo y la creatividad de los hombres y mujeres de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.

A ello se suman muestras ganaderas, actividades infantiles, degustaciones, exhibiciones y espectáculos, que convierten este evento en un motor de dinamización económica y cultural para toda la comarca. La feria es, en definitiva, un homenaje al producto local, a la identidad compartida y a las raíces que han dado forma al carácter del sureste grancanario.

Una muestra de identidad

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó la importancia de este evento y recordó que estuvo en la primera edición hace más de dos décadas, precisamente también en Carrizal. Sostuvo que es un lugar de dinamización económica, de cohesión social y de encuentro. «Es una cita concebida desde el sureste para reafianzar esa voluntad de avanzar juntos, de proyectar un modelo de comunidad, de comarca, sostenido en los cimientos de sus valores, sus tradiciones y su identidad».

Por su parte, la alcaldesa de Ingenio y presidenta de la Mancomunidad, Vanesa Martín, aseguró que «cada edición de esta feria nos recuerda quiénes somos y que venimos de una tierra que cuida sus raíces», al tiempo que agregó que «aquí están las manos que mantienen vivas nuestras tradiciones, las que nos dan sustento, las que transforman la materia prima en arte, las que hacen que el nombre del sureste crezca con orgullo».

Por ello, invitó a la ciudadanía a disfrutar de estos días «para saborear, compartir y celebrar lo nuestro». Y es que, agregó, «esto no es una simple feria en la que se muestra un simple producto, es lo que llevamos en la sangre».

La inauguración del evento contó también con la presencia de los alcaldes de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, Óscar Hernández y Francisco García, además del representante de Incae, David Rodriguez. Tras la apertura oficial, las autoridades recorrieron los puestos, degustaron los productos locales y visitaron las carpas institucionales.

Durante la mañana, los escolares fueron protagonistas, con visitas a la muestra ganadera, donde pudieron conocer ovejas, vacas, aves de corral y cerdos, y disfrutar de espectáculos de títeres. Ya por la tarde, se estrenó el programa 'Cocinando el Sureste', con la propia alcaldesa de Ingenio poniéndose el delantal junto al equipo del Restaurante Pasta y Fuego.

La jornada concluirá con música y alegría, gracias a las actuaciones de Araguaney, Juan Antonio Cabrera y Cristina Ramos. Pero esto es solo el comienzo, la feria continúa el fin de semana con nuevas actividades, sabores y sonidos que celebran la esencia de este rincón de la isla.

De los que se estrenan a los más veteranos en la feria

Entre los 170 expositores hay veteranos y otros que se estrenan en esta edición de la Feria del Sureste. Mercedes González, de Vecindario, que hace artesanía con artículos que recicla, ya lleva varias ediciones. Entre sus creaciones más curiosas están los relojes de pared hechos con sartenes pintadas, cajas de vino que se convierten en cajas para la costura y hasta un serrucho que ha decorado para dar la bienvenida.

Por su parte, Manuel López, con 72 años, es miniaturista y tiene un amplio despliegue de pequeñas iglesias de diferentes municipios de la isla, al igual que retablos o balcones canarios hechas con madera y pintadas a mano. Las hace por encargo y recuerda que durante la erupción del volcán de La Palma hizo más de 30 de la iglesia de Todoque, que desapareció bajo la lava. Lleva acudiendo a la Feria desde las primeras ediciones.

El argentino Diego Giozza, radicado en Agüimes, se estrena en este evento con sus trabajos en madera bajo el nombre de Maestro Asador. Realiza tablas para aperitivos, para cortar carne o pescado.

El artesano de Ingenio Segundo Cabrera hace pirograbados en madera y uno de los más veteranos de este evento, porque lleva más de 15 años fiel a la cita. Hace relojes con motivos canarios o paisajes, así como mapas de las islas, además de palos de senderismo y bastones.

También está Graciela Antas , que trae un trocito de Argentina a la feria con sus dulces de la Pastelería Argento de Vecindario, de elaboración propia y frescos, entre los que hay alfajores y las clásicas facturas del país. En el stand también tiene mates pintados a mano y es la segunda vez que participa en este evento.

Programa para el sábado

La XXII Feria del Sureste vive este sábado una de sus jornadas más completas, con un amplio programa que combina música, humor, gastronomía, ganadería, artesanía y actividades infantiles en la Avenida Carlos V de Carrizal. Desde primera hora de la mañana y hasta las 22.00 horas, la zona se convertirá en un punto de encuentro para miles de visitantes llegados desde toda Gran Canaria.

El escenario principal estará reservado por la noche para tres grandes actuaciones. A las 20.00 horas abrirán Los Gofiones, emblema del folclore canario, seguidos a las 21.30 horas por la humorista Omayra Cazorla. El cierre musical llegará a las 22.30 horas con el concierto de Los Salvapantallas, que animarán al público con su repertorio de versiones.

Durante todo el día habrá actividades infantiles y castillos hinchables, además de espectáculos de títeres que se alternarán en la mañana y la tarde con los montajes 'El Show de Borondona' e 'Isla de Sabores', entre las 11.30 y las 20.00 horas.

La gastronomía local también será protagonista con el programa 'Cocinando el Sureste', que arranca a las 11.00 horas con el Guachinche de Melo, seguido de una cata de quesos y mieles a las 12.00 y de la propuesta 'Hoy cocina mi alcalde', donde Francisco García, regidor de Santa Lucía, se pondrá el delantal junto al restaurante Brioche de Pulled Goat. Por la tarde, los fogones seguirán activos con El Bistró de Thomas (14.00 horas), Sábor (18.00 horas) y Smash Burger (19.00 horas).

En la zona de ganadería, instalada en la trasera del parque de Los Aromeros, se podrá visitar la muestra ganadera desde las 10.00 hasta las 22.00 horas, junto a una exposición de aves rapaces, paseos en caballo, exhibiciones ecuestres y, por la tarde, paseos en burro y carreta tirada por poni.

El público también podrá disfrutar de las muestras de juegos tradicionales, con la participación de los grupos A.F. Coros y Danzas por la mañana y A.F. Guayadeque por la tarde, además de las parrandas de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, que recorrerán el recinto amenizando cada rincón de la feria.

Los 170 productores y artesanos que participan este año mantendrán sus puestos abiertos entre las 10.00 y las 22.00 horas.