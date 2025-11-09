Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 9 de noviembre de 2025
Presentación del Plan Adicional de Inversiones del Cabildo de Gran Canaria en los 21 municipios de la isla. David Delfour
Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Grandes obras que transforman Gran Canaria

Análisis ·

Antonio Morales

Antonio Morales

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

El gobierno insular de progreso ha visibilizado en las últimas semanas y en distintos actos una selección de las grandes obras que transforman Gran Canaria. ... Somos conscientes de que estamos ante actuaciones decisivas, no solo por la cuantía de las intervenciones sino porque abordan necesidades estratégicas para alumbrar una Gran Canaria del siglo XXI capaz de resolver sus retos energéticos, sociales, hídricos, culturales, económicos -azules, verdes y diversificados-, de movilidad o de soberanía alimentaria, con solvencia y con rigor. Hemos pretendido compartir con la sociedad grancanaria una visión de conjunto de una acción de gobierno que es singular porque concentra en este tiempo, simultáneamente, la mayor inversión pública en nuestra isla del periodo democrático. Más de 2.000 millones de euros. Son actuaciones que coinciden en el tiempo y que generan una sinergia de renovación que afecta a todos los sectores económicos y sociales. No estamos ante una actuación estrella que identifica un mandato, sino ante un racimo de intervenciones que abordan las cuestiones sustantivas de nuestro futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  3. 3 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  4. 4 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  5. 5 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  6. 6 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
  7. 7 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann
  8. 8 Tres claves por las que el Gobierno rechaza la petición de zona tensionada de Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
  10. 10 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Grandes obras que transforman Gran Canaria

Grandes obras que transforman Gran Canaria