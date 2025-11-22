Casi 60 años de idilio con Gran Canaria

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:45 | Actualizado 07:35h. Comenta Compartir

Recibe a los periodistas en mangas de camisa y pantalón corto mientras muestra en una aplicación de su smartphone que en el país de donde procede, en Irlanda, se están pelando de frío, a entre cuatro y seis grados. Jim Finn adora el sol y las buenas temperaturas, de ahí su fidelidad a Gran Canaria. Su idilio con esta isla es digno de récord. Tiene 82 años y lleva casi 60 viniendo a San Bartolomé de Tirajana. Su historia es en sí misma la mejor promoción que se le puede hacer a este destino.

«Me encanta el sol, la comida, la gente, que es muy agradable y muy hospitalaria», resume este granjero irlandés octogenario, con 8 nietos y ya jubilado, que no ha faltado a su cita anual con Gran Canaria desde, por lo menos, 1972 o 1973.

No obstante, su primera visita fue un poco antes. Lo recuerda perfectamente. Fue en 1967. «Un amigo holandés que siempre venía a la isla con su familia por Navidad me la recomendó, sobre todo el sur, por sus playas». Y aquí que se vino Jim con sus apenas 24 años. Se alojó en el Folías, por aquel entonces un edificio casi solitario en medio de un sur todavía con mayoría de fincas y cultivos.

Ampliar Arcadio Suárez

Aquello fue un flechazo que le llevó a regresar a primeros de los 70 y a gestar un vínculo vacacional y sentimental con esta isla que se ha prolongado desde entonces con al menos una pero también hasta dos visitas anuales. No podía faltar. En los 80 se venía con su mujer y sus cuatro hijos, luego siguió viniendo el matrimonio y últimamente él solo. Su mujer ha desarrollado una alergia al sol, pero ni por esas Jim renuncia a su cita anual con la isla.

Desde hace 10 años su fortín es el Hotel Rey Carlos, en Playa del Inglés, del que se ha hecho incondicional por la amabilidad y hospitalidad de su personal y por la amplitud y diseño de sus habitaciones, con un aire antiguo que le recuerdan mucho a las del Agaete Park, uno de los hoteles que forman parte de su periplo vacacional por este sur grancanario.

Allí conoció a un 'gentleman', así lo llama él, Luis, del que ni siquiera sabe el apellido, con quien trabó cierta amistad por la afición compartida al golf y al que ha ido siguiendo a lo largo de estos años por los hoteles en los que iba trabajando. Ese seguimiento le llevó a quedarse en los hoteles Green Field, Green Park o en Beberly Park.

El lunes concluye su visita de este año, reducida a una semana, pero cuenta los días para la siguiente, que espera que sea en octubre de 2026. Jim piensa venir mientras pueda, pero ya tiene sucesores. Dos de sus hijos le han cogido el testigo.

Ampliar Arcadio Suárez