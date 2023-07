Los 30 años del centro de salud que cambió Las Remudas

Todos a una. No hizo falta mucho entreno. Trabajadores y usuarios. Se juntaron en un pasillo y celebraron a coro que el centro de salud de Las Remudas cumple 30 años. Estaban todos exultantes. Fue este jueves pasado, 27 de julio. Un día como ese, pero de 1993, abrió sus puertas el servicio público que, sin duda, más ha hecho por Las Remudas y el que mejor ha conectado con el barrio. Sus vecinos dieron la cara varias veces por sus profesionales y sus luchas. Un pequeño convite casero y dos sopladeras con los números del aniversario bastaron para condimentar la alegría de quienes se perciben como parte de una gran familia.

Al acto, sin autoridades ni protocolos, no faltaron excompañeros y exvecinos, unos jubilados, como el médico de familia Juan Jiménez, que estuvo aquí desde aquel 27 de julio; la farmacéutica de toda la vida del barrio, Dolores Sánchez Palacios, retirada hace 7 años y de la que ha cogido el testigo su hijo Carlos Gallinal, o el también médico de familia Fernando Gómez-Pamo, temporalmente fuera del centro tras su nombramiento como director general de Salud Mental y Adicciones. No faltaron. No podían faltar. Y menos cuando la invitación vino de Nieves Martínez, la única enfermera que queda de aquellos inicios y la que mejor encarna, quizás, ese espíritu que hace distinto a este centro.

Este jueves no había sino caras felices y sonrientes. Fue un día de reencuentros y abrazos. En todos o en casi todos se respiraba cierta satisfacción por un trabajo bien hecho. Y es que no fue precisamente fácil. Es más, fue duro. Llegaron a cubrir las urgencias de todo Telde y Jinámar. Juan Jiménez todavía tiene muy presente lo que pasó apenas unos días después de abrir. Las Remudas, una urbanización de casas sociales nacida en 1979, era un barrio azotado por los estragos de la droga y sus adicciones. «A los 15 o 20 días de inaugurado, uno empezó a reírse de otro, le pegó una patada en el vientre y lo reventó. Fue una experiencia muy desagradable».

Unos inicios difíciles

Hace tres meses que se jubiló. «Aquel inicio fue horrible. Se cerró el servicio de urgencias de Telde, se dijo que estaba aquí y se creían que esto era 24 horas. Solo teníamos dos médicos de mañana y un pediatra, con sus enfermeras, y un médico solo de tarde hasta las 9 de la noche», recuerda Jiménez. Nieves Martínez, pese a que es puro optimismo, tampoco oculta lo que vivieron. «Empezamos mal... Estábamos aquí cuatro gatos. Lo pasamos francamente mal hasta el punto que nos llevaron a aquellas protestas de 2000-2001 porque estábamos enfermando». José Luis Santana, celador de Urgencias que abrió con el centro y que aún sigue, comparte ese recuerdo. «Fue un poco duro porque había mucha confrontación, mucha gente con adicciones. Llegamos a tener un vigilante con pistola y perro policía».

Aquellos inicios tienen nombres y apellidos. Los médicos Juan Jiménez, Guillermo Acosta y Margarita Santana; la pediatra Ana Cabrera; las enfermeras Teresa, Sandra, Julia, Teresa y Nieves Martínez; Blanca, la auxiliar de enfermería; Isidro Segura y Loly Padilla, administrativos; Víctor, celador, Tere Navarro, limpiadora; y José Luis Santana, celador del servicio de Urgencias. Hoy casi no queda ninguno, pero ni el centro es el mismo, pues ahora sí tiene «una plantilla suficiente», como la define Nieves Martínez, ni tampoco es la misma Las Remudas, que ha superado aquella etapa y hoy es una barriada más de Telde.

Acción comunitaria

El centro, dirigido ahora por Diana Alemán, y el barrio y su entorno, que se implicó de lleno en sus luchas por ganar plantilla, han ido a mejor y hoy se respira una sensación de armonía. Quizás en parte se explique por la apuesta de sus profesionales por la acción comunitaria, un proyecto que, desde 2003 y con el apoyo de la Gerencia de Atención Primaria, se ha convertido en referente nacional de buenas prácticas a través del Proceso Comunitario de Las Remudas y La Pardilla.

Gómez-Pamo, que este jueves hizo un alto en sus obligaciones como nuevo cargo en el Gobierno, para compartir la fiesta con sus compañeros, lo resume en una frase. «Aquí nadie es extraño... La gente se siente acogida, hay un buen grupo humano y la relación médico-paciente es muy fluida, algunos me ven y me preguntan por qué me he ido». Se emociona. Este centro de salud y Las Remudas son su vida. 30 años de tristezas y alegrías. Como la vida misma.