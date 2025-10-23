La almazara municipal de Agüimes muele 9 toneladas de aceitunas para producir aceite de alta calidad A pesar de una baja producción este año, la calidad de la aceituna es excelente, por lo que se espera obtener una clasificación virgen extra en los análisis de laboratorio

La almazara municipal, creada por el Ayuntamiento de Agüimes en 2005 para impulsar el cultivo tradicional de aceituna, dispone de unos 9.000 kilos de este fruto en proceso de molido, del que se espera se consigan más de 700 litros de aceite de alta calidad. Tras la molienda, que se espera esté finalizada esta semana, el producto resultante pasará los pertinentes controles de salubridad, para posteriormente ser clasificado, envasado y etiquetado bajo la marca 'Caserío de Temisas'.

A pesar de haber sido un año de baja producción en la isla de Gran Canaria, las aproximadamente 9 toneladas de aceitunas recolectadas, provenientes de cultivos de las zonas del cámping de Temisas, Agüimes casco y Corralillos, son de una altísima calidad. Para asegurarse de ello, los trabajadores municipales se aseguran de que estén sanas y libres de impurezas, además de cerciorarse de que hayan sido recién recolectadas y estar en su punto óptimo de maduración.

El proceso comienza cuando los agricultores llevan sus aceitunas a la almazara municipal, donde se pesan y se cargan en un recipiente específico llamado tolva. De ahí pasan a la termobatidora, donde se muelen y mezclan unos 1.500 kilos por jornada de trabajo. A continuación se procede al decante, que es el procedimiento que separa el aceite del agua.

Para contribuir a que el producto tenga la mejor calidad, además de asegurarse de una materia prima excelente, entran en juego otros factores de igual importancia, como es la limpieza en el proceso de elaboración y los análisis de laboratorio que confirman su aptitud para el consumo humano.

De manera adicional, se realiza otro análisis en un laboratorio especializado para su clasificación como virgen extra, virgen o lampante. La última cosecha, hace dos años, se consiguió la clasificación virgen y este año se espera volver a conseguir, como en otros años, una calidad virgen extra.

'Caserío de Temisas' es uno de los aceites más preciados de Canarias, reconocido por su gran calidad, su aroma a hierba recién cortada y su particular amargor. Una vez embotellado se podrá adquirir en el Museo de Historia o en el Centro de Interpretación del casco antiguo de Agüimes. La producción de este aceite es un compromiso del Ayuntamiento con los agricultores, quienes han hecho un esfuerzo enorme por continuar esta tradición, que no solo repercute en la preservación del paisaje, sino que es seña de identidad del municipio.

