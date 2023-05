Alexis Ramos: «Acabaremos las obras del Mercado lo más pronto que sea posible»

Alexis Ramos encabeza la recién creada formación Unión Veguera con la que pretende regenerar la Vega de San Mateo tras años de «parálisis». Según el candidato a la Alcaldía, el pueblo ha desaparecido del mapa de Gran Canaria y ha perdido su esencia. «La gente de fuera me pregunta por el mercado, por la actividad comercial. Mi respuesta es clara: al grupo de gobierno de Avesan se le ha apagado la luz. No tienen ideas», explica.

A su juicio, es lo que sucede cuando se gobierna durante un largo periodo de tiempo, postulándose como una alternativa que viene «a dar luz a ilusionar a la gente y a pedirles que sean partícipes de la reactivación» para que San Mateo vuelva a liderar las medianías de Gran Canaria. «Lo fuimos hace décadas y podremos volver a serlo por capacidad, por economía, por fortaleza y por ubicación», insiste.

La hoja de ruta que plantea Unión Veguera para llegar a ese objetivo pasa por reactivar los Servicios Sociales. Critica la poca ayuda que se ofrece desde el Ayuntamiento en un entorno rural, por lo que proponen dotar a esta área de más personal y recursos.

En segundo lugar, considera prioritario finalizar las obras del mercado, que se ha prolongado ya cinco años con pérdidas de varios millones de euros. «Es nuestro pulmón económico. A San Mateo se le conoce por él en toda Canarias», añade.

Además, secunda que La Avenida Tinamar, que atraviesa en centro del pueblo hacia la Cumbre y supone la principal arteria comercial de las medianías, vuelva a tener doble sentido. A su juicio, las obras para convertirla en un único sentido solo ha tenido como resultado «la asfixia a los comercios».

Así, Ramos asegura que su formación se aleja de grandes proyectos que no puedan cumplir. «Cuando haya recursos para algo presentaremos ese algo. Para que me entienda mejor: no tengo en mente hacer una fábrica de quesos, ni de aguas ni teleférico ni restaurante giratorio».

Lo que pretende es fomentar numerosas intervenciones que beneficien a los vecinos, repetando la idiosincrasia del pueblo, y terminar las obras empezadas «con cabeza, calma y planificación».

En un llamamiento a los vecinos a la cita electoral, el próximo 28 de mayo, Ramos lanza el siguiente mensaje: «Que se ilusionen con nosotros. Que sepan que venimos a trabajar por ellos. Que no se nos caen los anillos. Somos un equipo de profesionales que tenemos nuestro trabajo y que venimos a la política para cambiar la forma de hacer las cosas. Unión Veguera pondrá a las personas en el centro de sus propuestas. Los vecinos serán los protagonistas de nuestra forma de hacer política. Seremos un gobierno cercano, estaremos en las calles y en los barrios. Cualquier propuesta vecinal se estudiará».