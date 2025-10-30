Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 30 de octubre de 2025
Obras en uno de los túneles del tramo en ejecución de la carrerera de La Aldea. C7

La Aldea avisa: se echará a la calle si el Gobierno no destina al menos 40 millones para la carretera en 2026

El alcalde ha solicitado una reunión con el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, para que le actualice la información sobre los plazos de ejecución o la ficha financiera

Gaumet Florido

Gaumet Florido

La Aldea de San Nicolás

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:10

Foro Roque Aldeano, el colectivo que más dado la batalla por las obras de la nueva carretera de La Aldea, condiciona su anunciado inicio de movilizaciones a la partida que el Gobierno de Canarias destine al proyecto en el presupuesto regional para 2026: si no viene recogido un mínimo de 40 millones, se echará otra vez a las calles.

Esta es la postura de partida con la que trabaja la asociación, que se sentó días atrás con el alcalde, Pedro Suárez, para consensuar un calendario de acciones. La primera, solicitar una reunión con el consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, Pablo Rodríguez.

Rafael Ramos, del Foro Roque Aldeano, explica por qué exigen esa partida: según sus cálculos, supone la mitad de lo que quedaría por ejecutar, unos 80 millones de los 197 del coste final de las obras. Les preocupa la ralentización de los trabajos y atribuyen la lentitud a que en estos años no se le ha inyectado capital suficiente.

El regidor aldeano no pudo atender a este periódico, pero sí remitió un texto en el que confirma que ya ha pedido esa cita y otra con el responsable de Obras en el Cabildo, Augusto Hidalgo, y que ha invitado al Foro Roque Aldeano para que acuda a ambas reuniones. Ambas partes comparten la inquietud por los retrasos de la obra. El Ayuntamiento quiere que les actualicen la información sobre los plazos de ejecución, la ficha financiera o la intensidad de los trabajos.

