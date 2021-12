La alcaldesa de San Bartolomé apuesta por un uso mixto del muelle de Santa Águeda

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, apuesta por un uso mixto, industrial y turístico-deportivo, del Puerto de Santa Águeda, en El Pajar, que permita convivir a la cementera de Ceisa, instalada desde 1957, con complejos turísticos. Este es, de hecho, uno de los tres escenarios que baraja la comisión de trabajo creada por el Gobierno canario para debatir sobre el futuro de estas instalaciones portuarias.

En 2022 caduca la concesión de la que han venido disfrutando del puerto Ceisa y su cementera, con un uso solo industrial, y el Ejecutivo regional deberá decidir si se la prorroga o no. La empresa, respaldada por una plataforma vecinal en el barrio, por el Ayuntamiento y por el Cabildo, ha pedido el muelle por otros 25 años más, hasta 2046, pero la patronal turística se opone y exige que se cumpla el Plan Insular de Ordenación (PIO), que le da un uso deportivo a este muelle. La comisión de trabajo regional se ha fijado para febrero proponer al Gobierno, aunque no tendrá carácter vinculante, que prorrogue la concesión, que no lo haga, o que permita un uso mixto industrial y deportivo.

La regidora, que aún no ha sido convocada ante la comisión, hizo estas declaraciones antes de acompañar a tres consejeros de las dos empresas copropietarias al 50% de Ceisa, Jorge Wagner y Alan Svaiter, de Votorantim, y Julio Peláez, de Masaveu, a visitar la exposición que organizó el Ayuntamiento sobre la vinculación del barrio con la fábrica.

Antes de entrar, Wagner, que hizo de portavoz entre los consejeros, defendió también la compatibilidad de la actividad de la fábrica con el turismo, como así han estado durante 65 años. «Nuestro plan principal es quedarnos aquí», afirmó tajante. Eso sí, ni él ni el coordinador general de Ceisa, Claudio Piernavieja, aunque ambos subrayaron su apuesta por el diálogo, se mostraron tan partidarios del uso mixto como la alcaldesa. «Se verá en su momento», dijo Wagner, pues depende también «de cuestiones técnicas». En todo caso, Piernavieja volvió a destacar «absolutamente» que la cementera se vaya de El Pajar si no le prorrogan el uso del muelle.

La edil de Cultura, Elena Espino, informó de que la muestra seguirá hasta el 15 de octubre en El Pajar y que luego será itinerante. Su próximo destino, Castillo del Romeral. Su horario es de martes a viernes, de 17.00 a 19.00 horas.