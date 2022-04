El alcalde de Santa Lucía llevará a la Fiscalía la agresión verbal del edil de AV a un trabajador

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, anuncia que se reunirá con los servicios jurídicos municipales para poner en conocimiento de la Fiscalía Provincial el incidente de este jueves a la salida del pleno, en el que un edil de Agrupación de Vecinos (AV), José Luis Araña, insultó y amenazó con dar una piña a un trabajador municipal.

El empleado, que pidió amparo a la Junta de Personal, relata en su escrito que el concejal de la oposición se dirigió a él, levantando la mano y le gritó: «Te doy un piñazo que te vas a enterar, maricón de mierda».

García lamentó profundamente lo sucedido. «No contribuye a dignificar la política», se quejó, de ahí que también avanza que ya ha encargado que se tramite un expediente para instar a una reprobación plenaria de este concejal. «No podemos permitir actitudes fascistas, machistas y homófobas en un representante público».

Informa de que hasta ahora no ha recibido ninguna llamada de AV y desconoce si ese grupo adoptará alguna medida. «Desde luego, si algo así hubiera pasado en NC, sobre la marcha le exigiría que entregue el acta y, si no lo hace, le expulsaría del grupo municipal».

El alcalde recuerda, además, que no es la primera vez que este concejal tiene comportamientos reprobables. Aludió así al episodio que protagonizó en otra sesión plenaria anterior, entonces presidida por el anterior regidor municipal, Santiago Rodríguez, cuando se dirigió al presidente de la corporación con el gesto de cortarse el cuello. El alcalde lo interpretó como una amenaza y le expulsó del pleno.

El incidente de este jueves se produjo al acabar la sesión plenaria. Ediles de AV se quejaron al responsable de prensa del Ayuntamiento, al periodista Juan García Luján, de que la retransmisión del pleno por Radio Tagoror, emisora municipal, se había cortado justo mientras hablaba el portavoz del grupo, Manuel Hernández.

García Luján les informó de que iba a interesarse, pero una de las concejalas de AV, Lucía Rodríguez, le hizo saber que no era la primera vez que pasaba y que era mucha casualidad. El periodista le preguntó si acaso pensaban que un trabajador iba a crear esos problemas de manera intencionada y, siempre según la versión relatada en el escrito de García Luján, le saltó Araña: «Yo sí me lo creo de ustedes, y me lo creo de ti, que lames la mano que te da de comer, que sigues lo que diga Carmelo Ramírez».

El jefe de prensa le pidió respeto y el resto de ediles trataron de quitarle importancia a la reacción de su compañero. El problema fue que, ya fuera del salón de plenos, García Luján hablaba sobre este asunto con otro edil y Araña, irritado, se dirigió a él en acttud amenezante y le gritó: «Te doy un piñazo que te vas a enterar, maricón de mierda». Según el periodista en su escrito, sus propios compañeros impidieron la agresión al sujetarle la mano.

El edil, consultado este jueves por este periódico, asegura que se están contando «verdades a medias» y que él se limitó a recriminarle a García Luján una respuesta «grosera» a su compañera Rodríguez.

Rechazo de UGT Canarias

UGT Canarias y la federación de Servicios Públicos exigen la reprobación del concejal en la próxima sesión plenaria y rechazan los insultos de carácter homófobo que dirigió al funcionario. «Desde este fuerza sindical se quiere mostrar su solidaridad con el compañero por defender los intereses y libertades laborales de la plantilla de la emisora municipal, cuyas funciones fueron puestas en entredicho por el concejal».

En ese sentido, UGT insta al Ayuntamiento a que actúe en consecuencia y que convoque, a la mayor brevedad posible, una nueva sesión extraordinaria de pleno para abordar este asunto como único punto en el orden del día.