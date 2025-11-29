El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal Armengol revoca todas las delegaciones y la dedicación exclusiva de Javier Ramírez por pérdida de confianza tras una falta grave a los principios de transparencia y ejemplaridad exigidos a un cargo público | El concejal obtuvo en septiembre pasado 780,05 euros en efectivo por la venta de material metálico municipal a un gestor autorizado y no los ingresó en las arcas públicas hasta el 25 de noviembre

Gaumet Florido Santa Brígida Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:45

El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, de Ando Sataute, destituyó este viernes al edil de Obras, José Javier Ramírez Mendoza, por «pérdida de confianza» después de que este concejal vendiese en septiembre pasadso material de residuos municipales y hubiese percibido 780 euros por ello sin que mediara expediente que lo autorizara, según queda constancia en el decreto de cese, al que ha accedido este periódico. No solo le retira las competencias que tenía delegadas, sino que también lo cesa de la Junta de Gobierno Local y le revoca la dedicación exclusiva de la que venía disfrutando.

El regidor de Santa Brígida, en una nota oficial que acaba de difundir el Ayuntamiento, justifica su decisión toda vez que el propio Ramírez ha reconocido que manipuló, transportó y entregó material de residuos (cables de cobre y aluminio) procedentes del almacén municipal a un gestor autorizado sin seguir el procedimiento administrativo establecido. Armengol informa de que actuó a raíz de una denuncia del PP en la que le puso en conocimiento de lo sucedido, tras la que incoó un expediente administrativo con el fin de esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.

Según la nota oficial, durante la tramitación de ese expediente, el concejal Ramírez «reconoció los hechos, admitió haber actuado erróneamente y procedió a la devolución íntegra de las cantidades económicas percibidas (780 euros) a las arcas municipales». Pese a ello, y a que el alcalde ha tenido en consideración esa rectificación, entiende que su actuación supone una «vulneración de los principios de transparencia, ejemplaridad y correcta gestión de los recursos públicos que deben regir la labor de todo cargo público», y ha decidido cesarlo atendiendo a «la obligación de preservar la credibilidad de las instituciones y garantizar el buen funcionamiento de la administración municipal».

Fue el PP el partido que denunció públicamente que el propio edil había retirado del almacén municipal una partida de materiales metálicos, sobre todo cables de cobre y aluminio, y los había entregado a un gestor autorizado, de ahí que preguntara por los ingresos que esa operación había generado y el destino de ese dinero. Según su denuncia, el propio Ramírez condujo el vehículo con el que trasladó el material del almacén, que está en obras, al gestor autorizado.

Y fue también la formación conservadora la que en la mañana de este sábado hizo pública la destitución del edil en un comunicado en el que valora como positiva la decisión adoptada por el alcalde. Según el PP, el propio Javier Ramírez, que pertenece al partido del alcalde, Ando Sataute, habría reconocido por escrito que en septiembre retiró y vendió materiales municipales «sin ningún tipo de expediente, autorización, informe técnico ni procedimiento administrativo, y que retuvo el dinero obtenido durante casi tres meses».

Siempre a partir de la información aportada por el PP, Javier Ramírez, en su contestación al escrito de los conservadores en el que se interesaban por aquella operación, admitió haber obtenido 780,05 euros en efectivo por la venta de la chatarra en septiembre pasado, pero que no ingresó el dinero en las arcas municipales hasta el 25 de noviembre.

El portavoz del PP, Martín Sosa, celebra la firmeza del alcalde respecto a este incidente, pero le recuerda que tiene sobre la mesa otro asunto de relevancia: la construcción de una casa por parte de la segunda teniente de alcalde y edil de Vivienda, Purificación Amador. Según este grupo de la oposición, la concejal habría ejecutado obras de ampliación en altura en suelo rústico sin el correspondiente título habilitante. La Policía Local intervino y paralizó las obras.

No peligra la mayoría de gobierno

Este periódico ha intentado contactar, sin éxito, por ahora, con el concejal destituido. La pregunta que surge ahora es saber si Javier Ramírez, después de reconocer su error y de haber sido cesado, decide mantener o no su acta como concejal, una prerrogativa que le corresponde exclusivamente a él. De optar por seguir en el pleno, el gobierno municipal no precisaría de su voto para mantener la mayoría. Aún dispone de 9 ediles (4 de Ando Sataute sin contar al edil cesado, 3 del PSOE y 2 de Unidos por Gran Canaria) frente a los hipotéticos 8 de la oposición (5 del PP, 1 de Plataforma Vecinal por Santa Brígida, 1 de Vox y Javier Ramírez).