Un alcalde con las manos en la buena masa, la del mantecado

A los alcaldes y alcaldesas se les suele ver presidiendo plenos, cortando cintas de inauguraciones o caminando detrás de las procesiones, pero este fin de semana Francisco García, regidor de Santa Lucía de Tirajana, ofreció una estampa cuanto menos singular para alguien con su cargo. Se enfundó un delantal de cocina y, mano a mano con Pino Martín, una isletera que fue vecina suya, arriba, en el pueblo, ofreció en Vecindario un taller sobre elaboración de mantecados a una treintena de alumnos y alumnas. Tuvo lugar en el museo de La Zafra y en dos sesiones seguidas por protocolo covid.

«Fue una experiencia positiva y gratificante, porque, por un lado, me permitió transmitir una tradición de mi pueblo y, por otro, hizo posible que me relacionara con los vecinos de otra manera distinta», confiesa el alcalde. Con su colaboración puso otro granito de arena más en esa apuesta que se ha marcado el Ayuntamiento y, en particular, la c oncejalía de Identidad, que dirige Yaiza Pérez, de contribuir a la conservación y a la promoción de todas aquellas tradiciones y conocimientos que forman parte de la idiosincrasia de este pueblo.

Y es que esta receta es bastante más que una receta. No es solo una mezcla deliciosa, y tentadora, de manteca de cochino, harina, azúcar, limón y huevos, sino que es también un emblema gastronómico e identitario para los que se criaron en plena caldera de Tirajana. Todavía hoy muchas familias del casco de Santa Lucía conservan la costumbre, muy arraigada, de hacer mantecados caseros por Navidad.

Al alcalde, en particular, esta receta le evoca mucho a su propia familia, un linaje muy vinculado al sector de la panadería y a este tipo de repostería tradicional. «A mí los mantecados me traen un sinfín de recuerdos familiares, de añoranzas que tienen que ver con la Navidad y con las fiestas de Santa Lucía, con mi casa y con mi madre». Se llamaba Maruca López y tenía por costumbre regalar por Navidad a sus siete hermanos un mazapán y una caja o paquete de mantecados. «Yo la ayudaba desde que tenía ocho años, primero solo me dejaba darles forma, y después, pasé a amasar en una bañera gigante que tenía». Además, se encargaba del horneado. « Íbamos al horno de leña de los hermanos López, que aún existe, y yo era el que metía los latones con los mantecados». No hacían pocos. Preparaban nada menos que 10 kilos de manteca de cochino.

Su madre falleció con 90 años, pero hasta los 88 mantuvo esta tradición, aunque ya por último el peso del trabajo lo asumía su hijo. «Voy por la calle y solo por el olor sé identificar si alguien está haciendo mantecados». Dejó tanta huella en él que Francisco no perdió la costumbre y cada Navidad se junta con un sobrino, Adrián García, y entre los dos primero hacen el amasijo de pan y después los mantecados tirajaneros. Luego el alcalde se los regala a sus hermanos. Cree que la tradición goza todavía de buena salud «porque sigue viva en muchas familias del pueblo» y porque las panaderías del municipio los continúan haciendo, no solo en Navidad, sino a lo largo de todo el año. Se ha convertido, de hecho, en un atractivo gastronómico para visitantes locales y turistas. Son casi una marca de Santa Lucía de Tirajana.

Vista general del taller de elaboración de mantecados. / C7

Aquel niño hoy es alcalde y este sábado compartió con un grupo de entusiastas aprendices aquellas enseñanzas de casa. Y lo hizo junto a Pino Martín, que, casualmente, también aprendió de Maruca, la madre de Francisco, y de su prima Josefina López, hija del propietario del horno de donde salían todos aquellos mantecados.

Martín es cocinera profesional y se dedica a dar clases y talleres sobre cocina, y por eso colabora con esta iniciativa del Museo de La Zafra. Según explica Leandro Martín, coordinador de la red de museos del área de Identidad de Santa Lucía, este es el primer taller del año y se vieron desbordados por las peticiones. Tuvieron una lista de espera como para haber organizado otras dos sesiones más de otras 30 personas. «Vino gente del municipio, pero también de Telde, de Ingenio o de San Bartolomé», detalla. Y el perfil fue variado, aunque mayoritariamente femenino. Acudió igualmente gente joven.

Los vecinos del pueblo de Santa Lucía, sobre todo los de cierta edad, tienen grabada en la memoria esta y otras recetas de dulces tradicionales que el Ayuntamiento se ha propuesto conservar. El propio alcalde confiesa que también sabe hacer delicias, bollos de alma y mazapanes. Forman parte de la gastronomía local. Sin embargo, la palma se la llevaban, sin duda, los mantecados, herederos de aquellos que trajeron los andaluces y que fueron y volvieron de América. Sin ir más lejos, para la romería de Los Labradores, la cita más popular de las fiestas patronales de Santa Lucía, se llegan a repartir gratis más de 2.000 mantecados.

En el Museo de la Zafra cuentan con tres recetas para elaborarlos, una, la de Maruca y Josefina López, otra, la tradicional de las medianías, y otra, del recetario de Teresita Ruano Suárez, de Agüimes. En la página web del Ayuntamiento le muestran una. Pero no es el único taller gastronómico que ofrecen en La Zafra. En diciembre programaron uno sobre elaboración de mojos de aceituna que tuvo un éxito similar; tanto, que ya se busca repetirlo más adelante. La gastronomía siempre tira, y si conecta con los recuerdos y la identidad, mucho más.