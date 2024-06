El alcalde de La Aldea excusa en amor y celos los últimos hechos violentos en el municipio

Efe Las Palmas d eGran Canaria Domingo, 23 de junio 2024, 09:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El alcalde de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), Víctor Hernández, ha planteado que si se debe «condenar el amor» como respuesta a una interpelación del PSOE sobre la situación de seguridad en el municipio en un pleno municipal celebrado esta semana.

En un vídeo que ha compartido este sábado la agrupación socialista del municipio grancanario, se ve cómo el portavoz del PSOE, David Godoy, le pregunta al alcalde por la valoración que hace de la situación de seguridad en La Aldea de San Nicolás a raíz de los «acontecimientos de las últimas semanas».

La respuesta del regidor fue que los últimos actos de violencia en el municipio se deben «a una cuestión de amor, de celos entre parejas«, en referencia a la detención el pasado mes de mayo de un joven por haber apuñalado con un destornillador y después atropellado a la actual pareja de su exnovia.

«¿Qué hacemos con el amor? ¿Lo condenamos el amor?«, se preguntó Hernández tras encogerse de hombros y ante la sorpresa de los concejales socialistas, que se miraban desconcertados al no saber a lo que se refería el regidor aldeano.

El portavoz socialista continuó formulando su pregunta y enumeró una serie de situaciones de «robos y entradas en casas», algo que el alcalde negó.

«Bueno, que usted no conozca las denuncias no significa que no sucedan, donde se producen robos en fincas, se entra de manera ilícita en casas, se producen también hechos de inseguridad en la calle. Que no es culpa de usted, sino de las personas que los cometen, y ahí tendrán todo nuestro apoyo», aseguró Godoy.

El portavoz socialista también le recordó que cuando el PP y Nueva Canarias -que conforman el actual grupo de gobierno municipal- estaban en la oposición, mandaron notas de prensa en las que criticaban la situación de inseguridad que vivía el municipio y reclamaban participar en las juntas locales de seguridad, algo que ahora al frente de la corporación tampoco hacen.