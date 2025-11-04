Agüimes y Telde cierran playas al baño por la contaminación marina Vargas y Melenara tienen bandera roja por la llegada de una mancha amarillenta y residuos con fuerte olor a pescado

Cristina González Oliva Agüimes Martes, 4 de noviembre 2025, 14:35 Comenta Compartir

Los Ayuntamientos de Agüimes y Telde han decidido este martes cerrar al baño algunas de sus playas debido a la contaminación marina por una mancha amarillenta y residuos con fuerte olor a pescado en el litoral.

El municipio de Agüimes colocó la bandera roja en la playa de Vargas por la aparición de este vertido, del que se ha descartado que sean microplásticos. La masa viscosa también llegó a la zona de Tres Peos y los Cuervitos, que no son aptas para el baño. La cala permanecerá cerrada hasta conocer los resultados de los análisis del agua que ya se han encargado a través de la Mancomunidad del Sureste.

Por otro lado, en Telde se desaconseja el baño en Melenara, donde también se ha puesto la bandera roja. De momento, la contaminación no ha alcanzado la costa de Ingenio.

Denuncia de Turcón

Cabe recordar que colectivo Turcón – Ecologistas en Acción presentó anoche una denuncia ante el Ayuntamiento de la Agüimes por la aparición de vertidos y residuos en varias playas del litoral municipal, entre ellas las situadas al sur de Vargas, Tres Peos y zonas rocosas próximas.

Según el escrito firmado por su presidenta, Consuelo Jorges López, los voluntarios del colectivo detectaron la presencia de una masa viscosa amarilla y restos con olor intenso a pescado, similares a los encontrados en fechas recientes en el litoral de Telde. Turcón vincula estos residuos con la actividad de las jaulas marinas de acuicultura situadas frente a las costas de Salinetas y Melenara, dedicadas al cultivo de lubina.

En la denuncia, los ecologistas afirman que las condiciones meteorológicas de los últimos días, especialmente los vientos del este y sureste, favorecen el arrastre de restos de pienso, grasas y microplásticos hacia las playas del sureste de Gran Canaria. El colectivo exige una investigación independiente y exhaustiva sobre el alcance de la contaminación y sus efectos en la calidad de las aguas de baño y en el ecosistema costero.

Turcón solicita además la revisión del informe de impacto ambiental del proyecto acuícola de Aquanaria S.L., aprobado en 2022 por el Gobierno de Canarias, al considerar que no evalúa los efectos secundarios de la actividad sobre el litoral. Entre las medidas propuestas figuran la instalación de barreras de contención de residuos, el uso de sistemas de alimentación controlada y el alejamiento de las jaulas a zonas más profundas, fuera del área de influencia directa de las playas.

La empresa lo achaca a un vertido de apariencia química

Días atrás, la empresa Aquanaria denunció que un vertido «extraño y de apariencia química» procedente del emisario submarino municipal ha matado al 40% de la producción de lubinas de dos de las granjas marinas de Melenara (Telde) según informó en un comunicado. Esa es la razón que estaría detrás de los malos olores de los que llevan quejándose desde hace varias semanas vecinos y usuarios de las playas de Melenara y Salinetas.

La situación, crítica para la compañía, les ha provocado pérdidas de 15 millones de euros, y se queja de que presentaron más de una quincena de escritos al Ayuntamiento de Telde y nadie le ha dado respuestas.