Agüimes tala 14 palmeras por las obras en el parque de la Casa de la Cultura de Arinaga La decisión ha provocado indignación entre los vecinos, pero el Ayuntamiento asegura que estaban enfermas y no era viable trasplantarlas

Cristina González Oliva Agüimes Viernes, 31 de octubre 2025, 06:10 Comenta Compartir

La tala de 14 palmeras en los jardines de Casa de la Cultura de Arinaga ha causado indignación entre los vecinos, pero el Ayuntamiento justifica su decisión en el hecho de que un informe técnico especializado avala la eliminación de los ejemplares ante la inviabilidad de su trasplante o conservación, debido a estar afectadas por la plaga de 'Diocalandra frumenti' y Fusarium.

La retirada se produjo durante la ejecución del proyecto de mejora del parque infantil, las canchas de petanca y los jardines anexos. Desde el Consistorio precisan que la medida es consecuencia del informe técnico elaborado este año, suscrito por un ingeniero técnico agrícola, que destaca que el estado fitosanitario de los ejemplares implica la progresiva descomposición seca de los tejidos internos de la planta y el debilitamiento del estípite o tronco, con un elevado riesgo de fractura y el consiguiente peligro potencial para las personas.

«En un parque infantil, la integridad física de los menores debe ser la prioridad absoluta, por lo que el Ayuntamiento, de acuerdo a las recomendaciones, procedió a la retirada de los ejemplares», sostienen. Asimismo, puntualizan que se prevé compensar esta pérdida con la plantación de nuevo arbolado tanto en el propio parque como en otras zonas verdes del municipio.

Cabe recordar que la ampliación del parque infantil se adjudicó a la empresa Eulen por un total de 560.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Con esta mejora se actualizará el área de juegos y a la vez se cumplirá con la normativa en materia de accesibilidad y seguridad.

