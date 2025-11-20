Agüimes presume de datos, solo 2.201 parados y el IBI al mínimo legal El municipio registra un alza en el número de habitantes, con 35.892, y en el de empresas, que suman 2.465

Cristina González Oliva Agüimes Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:20

El municipio de Agüimes aprobó esta semana el presupuesto para 2026, que roza ya los 50 millones de euros tras un incremento del 10,38% con respecto al presente ejercicio. Durante el pleno se expuso el contexto socioeconómico del municipio con indicadores muy positivos, como que solo tiene 2.201 parados y una población que sigue al alza y que según sus registros de Estadísticas llega ya a los 35.892 habitantes. Asimismo, presumió de tener el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el mínimo legal, con una tipo impositivo del 0,40, muy por debajo de otros municipios de la isla.

La edil de Hacienda, María Isabel Suárez, sostuvo que el municipio sigue siendo atractivo para vivir, con un incremento paulatino y constante de vecinos, superior a la media de Gran Canaria.

También destacó el incremento en el número de empresas, que suman actualmente 2.465, 207 más que en 2024, y 835 más que en 2015. La tendencia siempre ha sido al alza, excepto en 2021, tras la pandemia, pero ha crecido de manera constante desde 2014, cuando había 1.585. En este sentido destacó que Agüimes es un lugar para invertir y para emprender, con solvencia y solidez del mercado económico.

También tiene una tendencia al alza desde 2015 el número de vehículos, que suma actualmente 31.941 cuando en 2024 era 31.325. La ratio es significativa, ya que casi iguala al de habitantes, pero se explica por las actividades empresariales, especialmente en el polígono de Arinaga que tienen un amplio parque móvil.

Uno de los IBI más bajos de Canarias

La edil también presumió de tener el IBI más bajo desde que empezó a disminuir de forma paulatina en 2014, cuanto el tipo impositivo era de 0,54. Desde 2022 se mantiene inalterable en 0,40, el mínimo que permite la normativa, ya que no se puede bajar más. Esta situación se da en pocos municipios de Canarias y puso como ejemplo los 0,67 de Las Palmas de Gran Canaria, los 0,64 de Mogán, los 0,57 de San Bartolomé de Tirajana, los 0,55 de Telde, o los 0,48 de Moya. Su vecino, Santa Lucía de Tirajana llega hasta el 0,68.

En cuento a la cifra de desempleados, hay hasta el mes octubre de este año 2.201 personas, frente a las 2.274 de diciembre de 2024. Se trata de una tendencia a la baja desde 2014, cuando había 4.146, solo interrumpida en 2020 por la pandemia, que llegó a a 4.418. En este punto, Suárez destacó que habría que volver 20 años atrás para ver el dato actual, pero con una población bastante inferior.

De impuestos directos, el municipio recauda 13 millones de euros (un 2,2% más), de los que 8,5 son de IBI, con un incremento del 3,43% sin haber subido impuestos, sino por el incremento del padrón de inmuebles. Por tasas, en las que incluyen vados, por ocupación, por escuelas infantiles o actividades deportivas, se ingresa 10,1 millones.