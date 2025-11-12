Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Velatorio actual, que será demolido para construir uno nuevo. C7

Agüimes cierra el velatorio para empezar a construir un nuevo edificio más moderno

El Ayuntamiento habilitará el próximo año una instalación en la estación de guaguas para garantizar el servicio durante los doce meses que durará la actuación

Agüimes

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:41

El actual velatorio de Agüimes, ubicado en la zona de La Vegueta, permanecerá cerrado desde este miércoles hasta la finalización de las obras de un nuevo edificio más moderno y funcional.

Para seguir ofreciendo el servicio a las familias mientras se ejecutan los trabajos, el Ayuntamiento habilitará, a comienzos del próximo año, un velatorio provisional en la estación de guaguas del casco histórico, y evitar así desplazamientos a otros puntos del municipio. Hasta entonces, se podrán usar como alternativa las instalaciones del Cruce de Arinaga y Arinaga.

Las obras, que darán comienzo el lunes 17, se centrarán en el desmantelamiento interior del actual edificio y su posterior demolición. Durante las próximas semanas, la empresa contratista instalará el cerramiento perimetral de la obra y realizará las reservas de aparcamiento necesarias para el acceso de camiones y maquinaria pesada.

Afectará a plazas de aparcamiento

Estos trabajos iniciales afectarán parcialmente a las plazas de estacionamiento cercanas, que se recuperarán progresivamente conforme avance la obra. El plazo de ejecución previsto es de doce meses con una inversión de 1,3 millones de euros.

El nuevo velatorio sustituirá al actual edificio, construido en 1950 y con una superficie construida de 238 metros cuadrados, con el fin de adaptar las instalaciones a la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria, como parte del compromiso municipal de modernizar los servicios y adecuarlos a las exigencias actuales de calidad. El inmueble que será demolido, con acceso desde la calle Cardón, presenta diversas patologías constructivas debido al paso del tiempo.

Por su parte, el nuevo edificio contará con dos túmulos, salas de velado íntimo y de uso general, zonas de descanso, aseos, patios ajardinados y acceso directo para vehículos fúnebres hasta la sala de preparación. Ocupará una superficie total de 398 metros cuadrados sobre una parcela de 849 metros cuadrados.

