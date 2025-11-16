Agüimes da la bienvenida a la Navidad con una 'Fiesta de la luz' Casi 400 elementos decorativos y más de 700.000 leds engalanan las calles y principales plazas de la villa para ambientar el período navideño

CANARIAS7 Agüimes Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:58

Un carnaval de luz recorrió la avenida de Ansite este sábado en el Cruce de Arinaga. Elfos, zancudos, muñecotes, malabaristas y otros personajes, portaron a ritmo de batucada todo tipo de artefactos para llevar la luz de la Navidad a los principales rincones del municipio de Agüimes.

Tras una emocionante cuenta atrás y ante la expectante mirada de cientos de vecinos y visitantes, el alcalde, Óscar Hernández, pulsó el botón que encendía los cerca de 400 elementos decorativos y más de 700.000 leds que engalanan las calles y principales plazas de la villa con motivo del período navideño.

La jornada comenzó a las cinco de la tarde con un animado ludoparque infantil instalado en la vía principal del barrio. Los más pequeños disfrutaron de juegos y atracciones en un ambiente de alegría y convivencia familiar.

Cuando el reloj marcó las 19.30, dio comienzo la 'Fiesta de la Luz', el espectáculo lumínico y musical que recorrió la avenida de Ansite, transformándola en un mar de destellos y fulgurantes colores, que arrancaron los aplausos y la sonrisas del público presente.

Tras el encendido por parte del alcalde, la música se convirtió en protagonista con el concierto 'Merry Christmas', ofrecido por la cantante Cristina Ramos y presentado por Kiko Barroso en la plaza Primero de Mayo. La artista grancanaria llenó el escenario de energía con su potente voz y un repertorio de temas navideños que combinaron emoción, ritmo y espíritu festivo. La velada continuó con el concierto de Señor Natilla, que cerró la noche recreando una auténtica discoteca al aire libre.

En total, serán 364 los elementos ornamentales instalados, más de 5.000 metros de tiras led y cordones y nada menos que 706.468 leds de alta eficiencia para reducir al máximo el consumo.

La colocación de elementos decorativos y luminarias de alta eficiencia busca reducir el impacto ambiental al tiempo que dinamiza la actividad económica en las principales zonas comerciales de Arinaga, Agüimes y el Cruce de Arinaga.

También decoran el entorno de las plazas de Montaña de Los Vélez, Las Rosas, las urbanizaciones El Oasis y El Edén de Vargas, Montaña San Francisco, La Goleta, Los Corralillos, Los Espinales, Polígono Residencial de Arinaga, La Banda, Temisas y Guayadeque.

