Agüimes adjudica a ASCH las obras del parque del Barranquillo por 3,3 millones

La empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, con sede en Madrid, ha sido la adjudicataria de la renovación del parque urbano Barranquillo, en el Cruce de Arinaga, por 3,3 millones de euros. La entidad ha presentado la mejor oferta en el proceso de licitación que había salido por 3,7 millones de euros y al que se presentaron otras cuatro propuestas. El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses.

Este recinto, construido en los años ochenta, ocupa una superficie de 6.184 metros cuadrados entre las calles Tijarafe, Echeyde, Veneguera y Gofio. La actuación, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, tras la formalización del contrato, supondrá la renovación integral de este espacio libre que con el paso de los años ha quedado obsoleto.

Entre otras intervenciones, se cubrirán los 344 metros de longitud del cauce del Barranquillo, facilitando el tránsito peatonal y permitiendo la creación de nuevas áreas de estancia. Asimismo, se habilitarán nuevos accesos desde las calles adyacentes, se ampliarán las aceras perimetrales, se creará una nueva plaza, se habilitará un nuevo paseo longitudinal, se mejorará el ajardinamiento y se renovará el mobiliario urbano, con nuevos modelos de bancos y papeleras.

Por otro lado, en la intervención se cambiará el área de juegos infantiles y se incorporará equipamiento biosaludable, además se habilitará un nuevo espacio joven para el desarrollo de actividades al aire libre.

La empresa ha presentado como mejoras la colocación de 10 ejemplares de árbol de las orquídeas (Bauhinia variegata), otras 20 unidades de dos variedades de ficus y una decena de flamboyán, además de 40 jardineras, arquetas de riego y tuberías, que no estaban incluidas en los pliegos.

Propuesta para ejecutar también el parque del casco

La empresa ASCH Infraestructuras y Servicios será probablemente la que ejecute también las obras del nuevo parque urbano de Agüimes, en el casco, que salieron a licitación por 10,1 millones de euros. La mesa de contratación ya la ha propuesto para ser la adjudicataria tras conseguir la mejor puntuación con una oferta de 8,2 millones de euros, bastante inferior al presupuesto previsto.

El futuro recinto estará ubicado en la zona de La Capellanía, entre las calles Doctor Joaquín Artiles, y La Viñuela, las traseras de la piscina municipal y del cementerio municipal y la plaza del Teatro Auditorio, ocupando una superficie total de 18.633 metros cuadrados. Será el tercer gran parque urbano del municipio, tras los de Arinaga y el Cruce de Arinaga.

