Agüimes acoge la exposición 'Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria de los siglos XVIII y XIX' La muestra impulsada por la Asociación Cultural Entre Amigos podrá visitarse desde el 15 al 20 de diciembre en el Teatro Auditorio

CANARIAS7 Agüimes Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:18 Comenta Compartir

El Teatro Auditorio de Agüimes acoge desde el próximo 15 de diciembre la exposición 'Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX', un proyecto impulsado por la Asociación Cultural Entre Amigos y patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria y la FEDAC. La muestra podrá visitarse hasta el 20 de diciembre, en horario de 17.00 a 20.00 horas, con entrada gratuita.

El acto inaugural, que será el día 15 a las 18.00 horas, contará con la participación de las agrupaciones folclóricas Argones y La Villa, ambas del municipio, que acompañarán una propuesta que combina cultura, identidad y memoria histórica de la isla.

Desde la Asociación Cultural Entre Amigos destacan que esta exposición es el resultado de un amplio trabajo de documentación e investigación sobre la vestimenta tradicional grancanaria, así como del esfuerzo de mujeres y hombres del barrio de Jinámar, quienes confeccionaron durante 30 meses las piezas que ahora se exhiben.

La entidad subraya que el proyecto tiene una profunda dimensión social, ya que busca empoderar a personas en situación de vulnerabilidad, reforzar la identidad cultural del barrio y contribuir a la mejora socioeconómica de su población. «La vestimenta tradicional forma parte del patrimonio tangible e intangible de Gran Canaria y es un elemento clave para la dignificación social y cultural de nuestras comunidades», afirman.

Una exposición itinerante que recorre la isla

La muestra es parte del Proyecto Participativo para la Promoción de la Cultura Tradicional Canaria, iniciativa que la Asociación Cultural Entre Amigos desarrolla desde hace más de 38 años junto a los vecinos más desfavorecidos de Jinámar. Este programa ha permitido llevar la exposición a distintos municipios de la isla, generando sinergias culturales, intercambio de experiencias y una creciente conciencia sobre la importancia del buen uso de la vestimenta histórica.

La asociación confía en que estas indumentarias, elaboradas con rigor histórico, vuelvan a lucirse pronto en romerías, bailes de taifas y otras celebraciones populares, contribuyendo así a mantener viva la tradición canaria.