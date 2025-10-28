Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Extremadura - UD Las Palmas: al borde del ko (2-1)
En primer término, la cubierta del recinto ferial, y a la derecha, planta solar sobre marquesinas en el aparcamiento junto a las canchas deportivas. C7

Agüimes aclara que nunca autorizó el proyecto para el recinto ferial

El Ayuntamiento precisa que el Consejo Insular de la Energía solicitó el preceptivo visto bueno municipal cuando la propuesta técnica ya había salido a licitación

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Agüimes

Martes, 28 de octubre 2025, 21:41

Comenta

El Ayuntamiento de Agüimes aclaró este martes que nunca llegó a autorizar el proyecto impulsado por el Consejo Insular de la Energía (CIE), organismo que depende del Cabildo, para instalar una planta fotovoltaica sobre marquesinas en el aparcamiento del recinto ferial del municipio, ubicado en el Cruce de Arinaga. El CIE paró el concurso, ya en marcha y con 12 ofertas para ejecutar las obras, y lo atribuyó a «un problema de coordinación» con el Ayuntamiento de Agüimes pese a que ya lo había autorizado.

El edil de Obras, Rubén Romero, precisa que no es así. Es más, dice que el consistorio no solo no había dado su visto bueno a ese proyecto, sino que la solicitud de esa preceptiva autorización llegó al Ayuntamiento cuando las obras ya estaban a licitación. Romero recordó que lo que sí hubo fue un convenio por el que la corporación local agüimense cedió al CIE el uso de ese suelo del aparcamiento para instalar la planta solar, pero dejó claro que ese acuerdo no es un cheque en blanco. Redactado el proyecto, se les tuvo que haber consultado y, sin embargo, no se hizo.

El problema, subraya, es que los técnicos municipales advirtieron serias incompatibilidades entre el proyecto del CIE y el que ya tiene en marcha el Ayuntamiento para reacondicionar las canchas deportivas anexas a ese estacionamiento. Cuenta que propusieron varias alternativas, pero que no fueron aceptadas. Y deja claro que el Ayuntamiento lamenta lo sucedido, máxime cuando el proyecto ahora frustrado incide en la histórica apuesta de este municipio por las energías renovables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  2. 2 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  3. 3 Extremadura - UD Las Palmas: al borde del ko (2-0)
  4. 4 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  6. 6 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  9. 9 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  10. 10 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Agüimes aclara que nunca autorizó el proyecto para el recinto ferial

Agüimes aclara que nunca autorizó el proyecto para el recinto ferial