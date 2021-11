Sin agua a dos pasos de la meca turística

Abre el grifo y sale apenas un hilo de agua. Pero no, no viene del servicio público de abasto. Manuel Matas, vecino de Arteara, en San Bartolomé de Tirajana, conectó el fregadero de su cocina a un bidón de 200 litros que él mismo se encarga de rellenar con agua que recoge de un naciente. Paradojas de la vida. A dos pasos de la meca turística de la isla, Maspalomas Costa Canaria, un destino de primer orden y de fama mundial que alberga algunos de los hoteles más lujosos de España, un grupo de 40 vecinos se las ve y se las desea para contar con uno de los servicios más primarios y básicos de toda existencia humana, el acceso al agua.

La poca que tienen, cuando la tienen, se las suministra una heredad, la de Arteara. Y luego los hay como Matas, que tienen un naciente cerca, o relativamente cerca, y que, según el día, según el caudal que lleve, le da para llenarse una, dos o tres garrafas. Tanto es así que vive literalmente rodeado de esos recipientes de plástico. Cuenta que debe tener unas 500, pero el día del reportaje solo le quedaban llenas unas 150.

Andrea Varadi lleva más de 20 años viviendo en las islas. Se cita con varios de sus vecinos en una pequeña placita junto a una de las pocas calles de este diseminado de casas y fincas, algo apartado de los núcleos más próximos. Porta un completo dosier de papeles que resumen su lucha, y con ella, la indiferencia con la que, según se quejan, les ha tratado hasta ahora su administración, la más cercana.

Arriba, Manuel Matas abre el grifo que él mismo alimenta con una manguera conectada a un bidón. Sobre estas líneas, Heriberto Sarmiento y Andrea Varadi, ante uno de los estanques que hay en Arteara. Al lado, Pino Vera, delante de su vivienda. / Juan Carlos Alonso

Hace años, en 2009, el Ayuntamiento adjudicó las obras para el abastecimiento de agua en Arteara. Y Varadi lo prueba con un documento oficial del departamento de Contratación de la corporación tirajanera. Consta que se le encargó la ejecución del proyecto a la empresa Invercasti 2000 SA por 59.316 euros. « ¿Dónde está ese dinero? Aquí no se lo gastaron. ¿Por qué? ¿Y a dónde se lo llevaron?», son las preguntas que una y otra vez se ha repetido Varadi, que ha retomado esta lucha desde 2016, por ahora con muy poco éxito.

Aquella empresa solicitó la suspensión del inicio de las obras hasta tanto se elaborase y aprobase un modificado del proyecto. No se debieron poner de acuerdo porque la compañía, a la que le dio tiempo a cambiar incluso de nombre, pidió tres años después la resolución del contrato y la devolución de la fianza. Y el Ayuntamiento archivó el expediente.

Mientras tanto, como advierte otro afectado, José Antonio Ojeda , a este caserío lo condenan a depender 'sine die' de una heredad, o peor aún, de los vecinos con agua en propiedad en ese heredamiento, que son los que se la venden, cuando la hay, a los que no la tienen. Así que en este pequeño pago hay dos clases sociales, la de los que tienen agua en la heredad y la de los que no. Eso marca la diferencia, como hace 60 años.

Entre los más afortunados, si es que les cabe esa consideración, está Heriberto Sarmiento, el presidente de la asociación de vecinos de este caserío. Él tiene 24 horas cada 24 días, que aprovecha para llenar todo lo que sirva para almacenar agua. También tiene algunas horas, aunque bastantes menos, Pino Vera, pero se apresura a aclarar que los tiempos no son como los de antes y que el agua que viene es poca. «Ya me he visto muchas veces sin nada, ni para fregar, y he tenido que pagar una cuba».

Ahora mismo está empezando a escasear y temen que vuelvan los tiempos duros. Andrea Varadi y sus vecinos se resisten a pasarse así la vida, mirando al cielo a ver si llueve y alimenta el acuífero del que se nutre la galería de la heredad. Por eso no hay mes que no se presente en el Ayuntamiento a recordar que en Arteara el gobierno del municipio más rico de Canarias tiene una cuenta pendiente.

En esa lucha ha recurrido también al Cabildo, donde le recuerdan que la competencia es municipal. Y también a la Diputación del Común, institución que se ha dirigido varias veces reclamando información al Ayuntamiento. En una de esas idas y venidas, el consistorio tirajanero le contestó que tenían previsto ejecutar un proyecto en 2017, valorado en 140.000 euros, para suministrar agua de abasto a Fataga procedente de la desaladora del Sureste y que ese sería el paso previo para dotar a Arteara de abastecimiento. Para ello habría que instalar una tubería que lleve el agua desde Fataga a Arteara e instalar a su vez en el caserío una red para su distribución, más un sistema de recogida de aguas negras. Les dijeron que saldría por 400.000 euros y que buscarían fondos para 2018. Pero pasó el 2018 y nada. Y la Diputación volvió a preguntar. Y también lo hizo NC, entonces en la oposición, en 2018.

Tres años después NC ya está en el gobierno, en un pacto que preside el PSOE, pero Arteara sigue sin agua. Y la Diputación sigue preguntando, pero ya ni le contestan. Hasta el punto de que en julio pasado comunicaron a los vecinos que declararán obstruccionista al Ayuntamiento y que lo harán saber al Parlamento de Canarias. Mientras, la acequia cada vez lleva menos agua y en Arteara temen meses duros.

Como horizonte, el 2022

Esa es la fecha que se marca el edil de Obras, Bartolomé Acosta, para al menos redactar el proyecto de la obra que necesitan en Arteara. La alcaldesa ya les respondió en julio de 2020 que la tubería que había que instalar en Fataga ya se colocó. Ahora faltaría llevar la conexión hasta Arteara. Y Acosta calcula que su coste apenas superará los 100.000 euros. El propósito del gobierno local es contratar a un gabinete técnico para encargarle varios proyectos y uno sería el de Arteara. Después, eso sí, habría que buscar financiación