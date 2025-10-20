Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2 El seísmo se produjo a las 3.08 horas de este lunes a 4 kilómetros de profundidad y fue sentido con intensidad máxima 3 en algunos puntos del municipio

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 09:57 Comenta Compartir

Un pequeño temblor sacudió esta madrugada el municipio de Agaete, en Gran Canaria. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró un terremoto de magnitud 2.2 a las 03.08 horas, a una profundidad de 4 kilómetros.

El seísmo fue sentido por algunos vecinos con una intensidad máxima de 3 en la escala EMS, lo que indica un movimiento perceptible pero sin causar daños materiales. T

Minutos después del primer temblor, el IGN detectó otros dos microsismos en la misma zona, ambos de magnitud 0.9, que a priori no fueron sentidos por la población.

Este tipo de movimientos son habituales en el archipiélago dada su naturaleza volcánica y entran dentro de los parámetros normales de actividad sísmica.

Ya este domingo se produjo otro terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria que también fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.

Temas

Agaete