En Agaete está todo listo para una Rama apoteósica

8.000 metros de tiras de coloridos banderines recorren las calles del pueblo de Agaete. Es señal inequívoca de que la fiesta de Las Nieves ya está aquí.

Los motivos marineros –anclas, timones, nasas, velas– se suceden por la calles de Agaete; los cuadros resultado del reciente encuentro de pintura callejera decoran la calle principal; el puesto de venta de camisetas de La Rama despacha sin descanso; los niños y niñas se afanan por terminar sus farolillos y papagüevos en los talleres organizados para ellos; los camiones de los proveedores de los establecimientos hosteleros entran y salen sin cesar por la calle Concepción, los únicos vehículos, junto con la guagua de Global, que transitan por esta vía...

En definitiva, el bullicio que precede a toda fiesta invade todo el pueblo de Agaete.

Arriba, niños y niñas, y la monitora, en el taller de papagüevos; abajo, Caribe Martínez y Juan Martín, en el puesto de venta de camisetas de La Rama; y una vista de la calle Concepción engalanada. / ARCADIO SUÁREZ

La fiesta más grande está a la vuelta de la esquina. Y se prevé masiva, más si cabe, después de dos años sin bailar La Rama. La pandemia generada por la covid hizo lo que antes de que se tuviese constancia de la existencia del virus nadie jamás hubiese imaginado: un 4 de agosto sin Rama.

En realidad fueron dos, dos agostos en los que no hubo ni Diana, ni Rama, ni Retreta... ni voladores, ni papagüevos, ni música, ni bandas, ni nada...

Bares y restaurantes se preparan para la clientela

Por eso a más de uno la nueva celebración le asusta. O no le compensa. Que se sepa, solo dos locales señeros de Agaete no van a abrir sus puertas desde la noche día 3 hasta la mañana del 5.

Son El Perola y El Surtidor. Airana Rodríguez Brito, de El Surtidor, afirma que «son muchas horas de trabajo y después de la pandemia la gente está muy dislocada».

Tanto que todavía recuerda que el día de Canarias «esto parecía La Rama». Hay muchas, muchas ganas de fiesta. «Pero La fiesta no es solo La Rama».

Unos turistas contemplan la calle desde la panadería La Esquina. / Arcadio suárez

Para el viernes 5, día de Las Nieves, tiene desde hace un mes cubiertas las reservas de las mesas de la terraza. «El día 5 es mejor, en principio solo con gente del pueblo», aunque la cercanía con el fin de semana es un gran atractivo también para los de fuera.

Son 27 horas seguidas de trabajo

En todo caso, dice Airana, para La Rama «son 27 horas seguidas de trabajo» que no compensan. «Ya desde antes de la pandemia lo pensaba, si abrir o no; ahora, ya está, no abrimos» el día 4.

El resto sí. Y prueba de ello es que tiene las neveras a tope y que guarda mercancía en la vivienda vecina. Hay comida y bebida, en principio de sobra, para lo que se espera antes y después de La Rama.

Otros, como Mario Álamo Gonzaléz, abrirán el negocio expresamente para la fiesta. El Bar La Rama ultimaba estos días las reservas de bebida, solo bebida, que va a ofrecer. Sobre todo cerveza, unos 1.500 litros. Y es poco, cuenta.

«Aquí hay gente que se ha cogido 90 barriles de 50 litros;multiplica». En su bar, como otros años, solo se podrá llegar hasta la barra, pedir bebida, y de nuevo a la fiesta. Los aseos estarán condenados. Y el cristal, como en todo el municipio, está terminantemente prohibido, «y gracias, por el bien de todos», afirma Mario.

«Hay ganas e ilusión»

El trabajo que se genera entre la noche del 3 y la mañana del 5 de agosto puede resultar agotador, pero «hay ganas e ilusión». Y «vale la pena abrir».

En el Bar La Rama habrá tres personas despachando a una media de entre 10.000 y 20.000 personas, las que calcula Mario que pueden entrar en cuestión de horas en el local ubicado a mitad de la calle principal.

«Hay paciencia para eso y más». Y lo dice con la seguridad que dan «10 años montando chiringuitos para La Rama».

Mario Álamo abre expresamente estos días el Bar La Rama. / Arcadio suárez

Además, dice, nunca se sabe qué puede pasar en una Rama. «A lo mejor viene la misma gente de siempre», que no es poca, «de la isla y de fuera, que también viene mucha».

Sea como sea, «en Agaete vamos a estar preparados». En el caso de el Bar La Rama, con cerveza y música, que se silencia, como debe ser, al paso de la Diana, La Rama y la Retreta.

«La seguridad es lo más importante»

Y aunque a priori se pudiera pensar lo contrario, las normas, las costumbres, la seguridad son vitales para que esta f iesta de La Rama, Bien de Interés Cultural, marche a la perfección.

Lo saben los vecinos y vecinas de Agaete y lo vigila el Ayuntamiento de la Villa, que para la ocasión ha reforzado el dispositivo de seguridad. En realidad, en palabras de la alcaldesa, María del Carmen Rosario, «la seguridad es lo más importante».