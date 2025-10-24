Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nuevos refugios para gatos en Agaete. C7

Agaete instala 20 refugios de gatos y avanza en la esterilización de las colonias

El objetivo del Ayuntamiento es asegurar el bienestar animal y los entornos seguros para preservar su salud y reducir el número de nacimientos

Agaete

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:51

El Ayuntamiento de Agaete ha instalado 20 refugios de gatos en el municipio, ubicados en aquellos lugares donde se encuentran las diferentes colonias, con el objetivo de asegurar el bienestar animal y los entornos seguros.

Se trata de una de las acciones integradas en el proyecto 'Agaete Enamora' financiado por el Cabildo de Gran Canaria, con el que el municipio también ha podido avanzar en una de las prioridades del proyecto como es la esterilización de las colonias. Además de los 20 refugios ya se han esterilizado un total de 37 gatos de diferentes zonas del municipio, el método más eficaz para controlar la población, ya que reduce el número de nacimientos, mejora la salud de los animales y disminuye ruidos y peleas entre ellos.

Dentro de este proyecto, se ha intervenido en las colonias localizadas en la zona de La Asomadita en el Valle de Agaete, en El Turmán y Cruz Chiquita en la zona del pueblo, y en Las Salinas en el puerto de Las Nieves.

El proyecto 'Agaete Enamora' incluye otras líneas de financiación para gastos corrientes e inversiones, con acciones en marcha de rehabilitación de espacios, conservación del patrimonio cultural, cartelería, servicios sociales, infraestructuras, entre otras, mediante la subvención de Vicepresidencia Primera y consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria.

