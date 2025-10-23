Agaete es elegida por la ONU como Mejor Pueblo Turístico 2025 La distinción sólo se otorgó a otros 61 pueblos de todo el mundo

Agaete se ha convertido en el primer municipio de Canarias en ser elegido como Mejor Pueblo Turístico por la Organización Mundial del Turismo de la ONU, una distinción que en 2025 solo recibieron otros 61 pueblos de todo el mundo.

El premio Best Turístico Village 2025 a Agaete reconoce el desarrollo sostenible que ha tenido la villa marinera a lo largo de su historia, la conservación de su cultura e identidad y la integración del turismo en sus usos y costumbres, entre otros méritos.

La alcaldesa del municipio norteño, María del Carmen Rosario, recordó que una parte de Agaete ya es Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural, la incluida en las Montañas Sagradas, que está dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y que su Fiesta de La Rama es de Interés Turístico Nacional.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó que esta distinción «es buena para Agaete y para el conjunto de Gran Canaria» y destacó que nace del esfuerzo conjunto del Cabildo, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de la isla.

El premio fue entregado el pasado 17 de octubre en una asamblea de la ONU Turismo celebrada en la ciudad china de Agaete como 'Mejor Pueblo Turístico 2025' a nivel mundial, junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero insular de Presidencia, Teodoro Sosa; y el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón.

Agaete es el primer municipio de Canarias en recibir este reconocimiento, que fue entregado a la Villa en una gala internacional celebrada en la ciudad de Huzhou, provincia de Zhejiang. lo recogió el concejal Ramón Cruz.