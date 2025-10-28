Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Asamblea general de Aenaga donde se aprobó el cambio en los estatutos. C7

Aenaga amplía su base a todo el municipio de Agüimes y se consolida como referente empresarial

La asociación de la zona industrial de Arinaga cambia los estatutos para sumar empresas, negocios y profesionales autónomos del resto de enclaves

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Agüimes

Martes, 28 de octubre 2025, 17:46

La Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Arinaga (Aenaga) aprobó en una asamblea general la modificación de los estatutos para, a partir de ahora, incorporar a empresas, negocios y profesionales autónomos de todo el municipio de Agüimes y no solo de Arinaga.

El presidente de la entidad, Cornelio Suárez, destaca que esta ampliación «supone un paso importante para seguir fortaleciendo el tejido empresarial del municipio» y añadió que la decisión permitirá integrar a los pequeños y medianos comercios, recuperando el espíritu de la histórica Ascames, la antigua asociación de comerciantes liderada por Francisco Falcón, que ahora respalda esta nueva etapa.

«Nuestro objetivo es sumar fuerzas, generar más oportunidades, ofrecer mayor apoyo y dar una voz única y sólida a las empresas y comercios de Agüimes, potenciando su visibilidad y su competitividad», subrayó.

Permitirá dinamizar las zonas comerciales

Aenaga cuenta actualmente con 100 asociados del polígono de Arinaga y esperan con este paso poder llegar poco a poco a los 200. En la actualidad no existe ninguna asociación de las zonas comerciales, por lo que si se adhieren locales de estos espacios se podrán realizar actividades de dinamización y optar a subvenciones, además de contar con asesoramiento.

Por otro lado, el cambio en los estatutos incluye también la nueva denominación oficial de la entidad, que pasa a ser Asociación Empresarial en lugar de Empresarios, y la incorporación del principio de igualdad entre hombres y mujeres en todo el texto, reafirmando el compromiso con la equidad y la representación paritaria, destacan.

Con todas estas modificaciones, Aenaga pretende reforzar su papel como motor del desarrollo económico local y plataforma de representación empresarial.

