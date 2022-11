Adjudicados los 10 kioscos del Inglés y Maspalomas por casi un millón de euros

Ya queda menos para la reapertura de los kioscos de Playa del Inglés y de Maspalomas, que se cerraron, como España entera, al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, pero que seguían cerrados por coyunturas administrativas y burocráticas.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha propuesto adjudicar los 10 puestos a dos empresas por un importe de cerca de un millón de euros, en concreto, por 940.612 euros.

El contrato, según los pliegos, tendrá una duración de 18 meses. Las dos adjudicatarias deberán subrogar a los 24 trabajadores del servicio, 12 por cada lote. or lo pronto, este colectivo tiene previsto manifestarse mañana jueves de 10.00 a 12.00 frente a las Oficinas Municipales. Y así todos los jueves hasta el 1 de diciembre. No desconvocarán esta protesta hasta que no se firmen los contratos.

Por la información recabada, la Mesa de Contratación aprobó este martes conceder la gestión del llamado lote 1 a El Enyesque SL, que se encargará de abrir y explotar los tres kioscos-bares de Playa del Inglés (2, 3 y 4), el de la playa de El Cochino (1), otro kiosco-bar de Maspalomas (el 5), y el puesto-taquilla A de Playa del Inglés. La adjudicataria ha propuesto abonar en concepto de canon 130.000 euros. Obtuvo una puntuación máxima de 70 puntos sobre 100 posibles.

Por su parte, el lote número 2, el más jugoso a efectos de negocio dado que incluye el emblemático kiosco número 7, el de la zona gay, siempre concurrido, recayó en Canarywatersports 98 SL, que ofreció abonar 810.612 euros.

En concreto, asumirá la explotación de los kioscos-bares 6, 7 y 8 de Maspalomas y el kiosco-taquilla B, también de esta misma cala. Su propuesta económica, muy elevada, se llevó 40 de los 60 puntos que consiguió. El Enyesque se quedó segunda.

En principio, ahora se les tendrá que dar traslado del decreto de adjudicatarios. A partir de ahí, tienen cinco días para abonar el canon y luego podrían abrir. En todo caso, el Ayuntamiento deberá antes reparar los desperfectos que presentan algunos kioscos por actos de vandalismo,