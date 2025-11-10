Una puerta a Oz se abre en el Centro Comercial Alisios: Glinda y Elphaba llegan a la capital grancanaria El 15 de noviembre, Alisios vivirá una jornada inspirada en Wicked, con actuaciones y sorpresas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:36 Compartir

El 15 de noviembre, el camino de las baldosas amarillas conducirá directamente hasta Alisios. Coincidiendo con el esperado estreno de la segunda parte de Wicked, uno de los musicales más aclamados actualmente, el centro comercial se llenará de magia y música con una experiencia única: La Gala de la Amistad.

Los visitantes podrán sumergirse en el universo de Wicked y vivir un momento inolvidable junto a Glinda y Elphaba, las dos icónicas protagonistas que demuestran que la verdadera amistad puede surgir incluso entre polos opuestos.

Durante el evento, el público se convertirá en ciudadanos de Oz y disfrutarán de una interpretación en directo de «For Good» (versión en español «Por ti»), además de otras canciones inspiradas en el espectáculo y la película. Una experiencia que promete emocionar a los fans del musical y conquistar a nuevas generaciones.

La Gala de la Amistad incluirá además la proyección del tráiler oficial de Wicked: For Good y un photocall temático para inmortalizar el momento con los personajes.

Un pedacito de Oz para llevar contigo

Para quienes deseen seguir viviendo la magia más allá del evento, la oferta de tiendas en Alisios también se tiñe de verde esmeralda. En diferentes establecimientos del centro, los fans encontrarán una amplia selección de productos inspirados en el universo de Wicked y el reino de Oz: desde muñecas, disfraces y figuras Funko, hasta sets de construcción LEGO y otros artículos ideales para coleccionar o regalar.

Toysrus será uno de los espacios imprescindibles para descubrir este merchandising lleno de fantasía, donde grandes y pequeños podrán llevarse un recuerdo especial de sus personajes favoritos.

Consigue tu entrada para el gran estreno

Wicked: For Good llegará a la gran pantalla el viernes 21 de noviembre, y todo apunta a que será uno de los grandes estrenos del año. Según datos publicados por Fandango, plataforma estadounidense de venta anticipada de entradas de cine y considerada un referente en la medición del interés del público, la película se ha convertido en el título con mayor número de ventas anticipadas de 2025 en su primer día dentro de la plataforma. Además, ya figura entre los diez estrenos con más preventas de la historia de Fandango y ostenta el récord como la película con clasificación PG más vendida en su primer día de preventa.

Próximamente podrá adquirirse la entrada para disfrutar del estreno en Cine Yelmo Premium Alisios. El centro comercial, además, llevará a cabo en su perfil oficial de Instagram un sorteo especial de entradas para vivir esta cita cinematográfica única.

Vive Alisios

Este noviembre, Alisios se convierte en el destino ideal para disfrutar en familia de la música y la fantasía del mundo de Oz.

Toda la información y horarios del evento estarán disponibles en la web y en las redes sociales del Centro Comercial Alisios.