6.000 personas arropan a José Vélez en las Fiestas de San Rafael de Vecindario El popular cantante actuó anoche en un abarrotado recinto ferial y con público que no pudo acceder al superarse el aforo

José Vélez demostró una vez más que es profeta en su tierra con un multitudinario concierto en el recinto ferial de Vecindario en el marco de las fiestas de San Rafael. Alrededor de 6.000 personas abarrotaron las instalaciones para disfrutar de unas dos horas de música en directo con un repaso de los grandes clásicos del artista teldense.

El espectáculo, con entrada gratuita, despertó gran expectación, con personas llegadas desde diferentes puntos de la isla que hicieron cola para acceder varias horas antes del inicio.

De hecho, desde la organización estiman que otras 1.000 personas tuvieron que seguir el concierto desde fuera del recinto al haberse superado el aforo de 6.000.

Y el artista no defraudó, deleitando con canciones que ya forman parte de su amplia trayectoria de más de 40 años, entre ellas, Vino griego, No por favor o Amor con amor se paga.

Los festejos en honor a San Rafael, que arrancaron el pasado 17 de octubre, continúan hasta el 2 de noviembre, con actos durante toda la semana, incluida una noche de tapas el jueves y una noche de música el viernes.