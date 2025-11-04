248 de casi 400 aspirantes pasan la prueba física para policía en Santa Lucía El Ayuntamiento publica el listado provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de convocatoria de 10 plazas de agente al que se apuntaron más de 600

Pruebas físicas realizadas a los aspirantes a policía de Santa Lucía en el mes de septiembre.

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Martes, 4 de noviembre 2025, 06:20 Comenta Compartir

Un total de 248 aspirantes han sido declarados aptos en las pruebas físicas del proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para cubrir diez plazas de agente de la Policía Local, según el listado provisional publicado por el tribunal calificador.

A la convocatoria se inscribieron 624 personas, de las cuales 569 fueron admitidas en el listado definitivo. Sin embargo, solo 394 aspirantes se presentaron finalmente a las pruebas físicas, desarrolladas entre los días 22 y 26 de septiembre en distintos turnos.

Además, nueve aspirantes han obtenido autorización para aplazar las pruebas por causas justificadas y deberán realizarlas más adelante, siempre que superen el resto de ejercicios pendientes del proceso.

Las pruebas de aptitud física incluyeron el test de Cooper, salto horizontal, flexiones y una prueba de adaptación al medio acuático. La mayoría de los aspirantes que no figuran entre los aptos no se presentaron a los ejercicios, mientras que otros no alcanzaron las marcas mínimas exigidas. Las pruebas contaron con la colaboración del Colegio de Licenciados en Educación Física, encargado de las tareas de peritaje y control técnico.

El proceso selectivo fue convocado el pasado mes de febrero, cuando el Consistorio publicó las bases y la convocatoria para la provisión de las diez plazas del Grupo/Subgrupo C1, mediante el sistema de oposición libre. El Ayuntamiento recordó entonces que el número total de plazas podrá incrementarse en la misma proporción que las vacantes que se produzcan por jubilación, fallecimiento o ascenso desde la aprobación de la Oferta de Empleo Público hasta la finalización.

Una plantilla con más de 80 policías

La plantilla de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana superará los 80 agentes cuando se incorporen los 10 nuevos efectivos que superen todas las pruebas este proceso selectivo. Cabe recordar que la última incorporación fue en junio de 2022, cuando entraron 11 nuevos policías locales. En ese momento, el municipio llevaba 14 años sin convocar plazas para esta categoría.

Por otro lado, en febrero de 2023 tomaron posesión un subcomisario y dos oficiales. Además de estas nuevas plazas de agentes, el Consistorio tiene en marcha actualmente otra convocatoria de cuatro plazas de oficial, escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso oposición y por el turno de promoción interna.