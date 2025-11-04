Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 4 de noviembre de 2025
Pruebas físicas realizadas a los aspirantes a policía de Santa Lucía en el mes de septiembre. C7

248 de casi 400 aspirantes pasan la prueba física para policía en Santa Lucía

El Ayuntamiento publica el listado provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de convocatoria de 10 plazas de agente al que se apuntaron más de 600

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:20

Comenta

Un total de 248 aspirantes han sido declarados aptos en las pruebas físicas del proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para cubrir diez plazas de agente de la Policía Local, según el listado provisional publicado por el tribunal calificador.

A la convocatoria se inscribieron 624 personas, de las cuales 569 fueron admitidas en el listado definitivo. Sin embargo, solo 394 aspirantes se presentaron finalmente a las pruebas físicas, desarrolladas entre los días 22 y 26 de septiembre en distintos turnos.

Además, nueve aspirantes han obtenido autorización para aplazar las pruebas por causas justificadas y deberán realizarlas más adelante, siempre que superen el resto de ejercicios pendientes del proceso.

Las pruebas de aptitud física incluyeron el test de Cooper, salto horizontal, flexiones y una prueba de adaptación al medio acuático. La mayoría de los aspirantes que no figuran entre los aptos no se presentaron a los ejercicios, mientras que otros no alcanzaron las marcas mínimas exigidas. Las pruebas contaron con la colaboración del Colegio de Licenciados en Educación Física, encargado de las tareas de peritaje y control técnico.

El proceso selectivo fue convocado el pasado mes de febrero, cuando el Consistorio publicó las bases y la convocatoria para la provisión de las diez plazas del Grupo/Subgrupo C1, mediante el sistema de oposición libre. El Ayuntamiento recordó entonces que el número total de plazas podrá incrementarse en la misma proporción que las vacantes que se produzcan por jubilación, fallecimiento o ascenso desde la aprobación de la Oferta de Empleo Público hasta la finalización.

Una plantilla con más de 80 policías

La plantilla de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana superará los 80 agentes cuando se incorporen los 10 nuevos efectivos que superen todas las pruebas este proceso selectivo. Cabe recordar que la última incorporación fue en junio de 2022, cuando entraron 11 nuevos policías locales. En ese momento, el municipio llevaba 14 años sin convocar plazas para esta categoría.

Por otro lado, en febrero de 2023 tomaron posesión un subcomisario y dos oficiales. Además de estas nuevas plazas de agentes, el Consistorio tiene en marcha actualmente otra convocatoria de cuatro plazas de oficial, escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso oposición y por el turno de promoción interna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  3. 3 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  4. 4 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  5. 5 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  6. 6 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  7. 7 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  8. 8 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  9. 9 «Si quitar a Teodoro para poner a Carmelo era la solución, se han equivocado»
  10. 10 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 248 de casi 400 aspirantes pasan la prueba física para policía en Santa Lucía

248 de casi 400 aspirantes pasan la prueba física para policía en Santa Lucía