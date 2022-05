Gobierno y empresarios destacan los beneficios de los 1.800 millones de euros que llegan de Europa El Plan Next Generation de la Unión Europea «supondrá una oportunidad única para Canarias que no podemos desaprovechar», destaca el Ejecutivo autonómico

Gobierno de Canariasy empresarios destacan todos los beneficios que conllevará la inyección de los 1.800 millones de euros de fondos del Plan Next Generation de la Unión Europea. «El instrumento de recuperación Next Generation supondrá una oportunidad única para Canarias que no podemos desaprovechar«, destaca en un video promocional.

«1800 millones procedentes de Europa para transformar nuestra y economía y avanzar hacia el futuro. Gobierno y empresarios apostando por una nueva Canarias, un ejercicio de colaboración público-privada sin precedentes«, garantiza el Ejecutivo.

«Seis sectores-tractores para lograr un nuevo modelo económico para las islas, un turismo más digital y sostenible, un sector naval líder en el Atlántico medio, una industria descarbonizada, una Canarias que mira a la economía azul, a la vanguardia de la industria audiovisual y preparada para albergar sectores emergentes. Juntos lograremos una Canarias más fuerte. Tenemos las ideas. Tenemos las personas. Estamos preparados«, se destaca en el video.