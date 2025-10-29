Vuelve el líder de los foros sobre África Occidental y Europa: Africagua 2025

La novedad de esta edición son los Premios Global Startup Competition, a los que se han presentado 56 proyectos. El encuentro en torno al agua y las energías renovables se celebra los días 20 y 21 de noviembre en el Palacio de Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario

Presentación de Africagua Canarias 2025, con la presidenta Lola García, el consejero regional Manuel Miranda y Juan Jesús Rodríguez Marichal, presidente de la Cámara de Comercio, entre otros.

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:56

Y van nueve ediciones del foro internacional del agua y las energías renovables Africagua Canarias, que regresa los días 20 y 21 de noviembre, al Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario. Desde 2011, la Cámara de Comercio de Fuerteventura y el Cabildo apuestan por ser líderes de los foros sobre África Occidental y modelo a seguir en las soluciones vinculadas al agua y las energías renovables, destaca Juan Jesús Rodríguez Marichal, presidente del órgano cameral.

Africagua Canarias 2025, encuentro que se celebra de forma bienal en Fuerteventura, es punto de encuentro entre Europa y África que en esta novena edición trae como novedad la convocatoria de los Premios Global Startup Competition. El concurso busca promover proyectos disruptivos que aporten soluciones reales y sostenibles a los grandes retos globales en torno a la gestión del agua y el desarrollo de energías limpias.

Los ganadores de estos premios se anunciarán el 21 de noviembre en el marco de Africagua 2025 entre los 56 proyectos de España, Marruecos, Etiopía, Uganda y Kenia, adelanta Sofía Morales, técnica de la Cámara. El primer premio recibirá una dotación económica de 10.000 euros, mientras que el segundo otorgará 5.000 euros.

Ampliar El encuentro tiene carácter bianual. Javier Melián / Acfi Press

La presidenta majorera Lola García recuerda que el Cabildo majorero apostó por este foro desde 2011. «Fuerteventura y Canarias no pueden desaprovechar la oportunidad de intercambio de experiencias y de negocio que suponen las relaciones con África».

El Gobierno de Canarias «hace suyo Africagua«, deja claro el consejero regional de Política Territorial y Aguas, Manuel Miranda, quien la continuidad de esta iniciativa es clave para fortalecer la cooperación internacional y seguir avanzando en una mejor gestión del ciclo integral del agua.

El Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias y la Cámara de Comercio organizan este foro. Cuenta con la colaboración de ICEX, ITC, Proexca, EEN, Casa África, la ULPGC y Caja Siete.

Durante los dos días, 20 y 21 de noviembre, se desarrollarán conferencias con expertos y representantes internacionales, mesas sobre tecnología de desalación, eficiencia hídrica, energías limpias aplicadas a la gestión del agua, entre otras.

Otra de las señas de identidad son los encuentros bilaterales (B2B). Estas reuniones previamente agendadas permiten a empresas, proveedores, organismos públicos y ONGs mantener entrevistas cortas y enfocadas con potenciales socios, clientes o financiadores.

En ediciones anteriores, Africagua ya ha demostrado la eficacia del formato B2B: En 2023, se registraron 303 participantes y se organizaron 84 encuentros multilateral B2B durante los dos días. Para 2025, las organizaciones promotoras han anunciado la reactivación y ampliación de estos encuentros, con soporte de redes como Enterprise Europe Network Canarias para facilitar las agendas.