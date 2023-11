A la venta los bonos de la campaña 'Yo compro en Fuerteventura'

Los bonos de consumo de la segunda edición de la campaña 'Yo Compro en Fuerteventura' ya se encuentran a la venta. Esta iniciativa, de la Consejería de Desarrollo Económico del Cabildo de Fuerteventura, está destinada a fortalecer el tejido comercial local y a brindar un impulso significativo a las familias.

En esta edición, la institución insular ha respaldado el 100% de la financiación del programa, con 400.000 euros. Esto permitirá la venta de bonos de comercio por un valor nominal de 20 euros, de los cuales los clientes pagarán solo la mitad, es decir, 10 euros. El saldo restante será financiado a través de este programa, lo que se traduce en un ahorro significativo del 50% para las familias.

La consejera de área Paloma Hernández, por su parte, detalló que esta campaña coincide estratégicamente con la temporada navideña, promoviendo así un consumo consciente y generador de economía local durante un mes de numerosas compras y gastos.

Los bonos de consumo podrán ser utilizados en los más de 100 establecimientos adheridos, los que podrán seguir sumándose a esta campaña hasta que finalice. Además, cada persona podrá adquirir hasta un máximo de 15 bonos, con un valor unitario de 20 euros. Existe la posibilidad de combinar los bonos con los de otra persona para realizar compras de mayor cuantía.

Es importante señalar que no se realizarán reembolsos en efectivo ni para la compra ni para la devolución de los productos adquiridos con estos bonos. Además, una vez adquiridos, los bonos no podrán ser devueltos y su validez será hasta el 31 de enero de 2024, o hasta agotar existencias, después de lo cual no serán canjeables ni reembolsables.

Esta iniciativa, que forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones para la Reactivación del Sector Comercial de la Isla de Fuerteventura 2023-2025, es llevada a cabo por la corporación insular a través de un convenio de colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca).

Los interesados podrán adquirir los bonos y conocer los establecimientos participantes en la campaña a través de www.yocomproenfuerteventura.com .