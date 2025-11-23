Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la embarcación. C7

Un velero fondeado en Corralejo acaba contra las rocas frente a la isla de Lobos

La embarcación soltó amarras de madrugada y permanece acostada en un bajo; es el segundo caso similar en tres meses

Corralejo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:33

Un velero fondeado en la bahía de Corralejo soltó amarras durante la madrugada y ha terminado contra las rocas, quedando acostado en un bajo frente a la isla de Lobos. La embarcación, que ya ha tocado las rocas, se encuentra en una zona de bajamar y con viento del este en el momento del incidente.

Se trata del segundo velero en los últimos tres meses que queda a la deriva en circunstancias similares, después de un caso registrado el pasado septiembre. Estos barcos, que suelen permanecer fondeados en la zona, no suelen tener a nadie a bordo, ya que no son embarcaciones en las que vivan personas de forma habitual.

Por el momento, se desconoce si el velero transporta combustible y en qué cantidad, lo que podría suponer un riesgo adicional. No hay autoridades en el lugar por ahora.

