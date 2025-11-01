Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Santiago Travieso, director de la emisora, en la celebración de sus tres décadas en las ondas. Radio Sintonía

Y van 30 años de radio Sintonía

Medios informativos ·

La emisora decana de Fuerteventura se rodea de sus colaboradores habituales para la celebración

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:21

Comenta

Tal día como el primero de su emisión, un 27 de octubre, radio Sintonía celebró sus 30 años de compromiso profesional con la información diaria de Fuerteventura.

La programación no varió el día de su 30 cumpleaños, mientras desfilaban los colaboradores e invitados que han pasado por los micrófonos de la radio en estas décadas. Desde hace 30 años, las informaciones, entrevistas y opiniones suenan en la voz del director, Santiado Travieso, y de la periodista Marusa Hernández.

«Nos sentimos orgullosos de contar con tanta personas que sienten la radio como suya», comentó la emisora a la que sólo resta desearle noticias para 30 años más.

Varios momentos de la celebración de la emisora decana de Fuerteventura. Radio Sintonía
Imagen principal - Varios momentos de la celebración de la emisora decana de Fuerteventura.
Imagen secundaria 1 - Varios momentos de la celebración de la emisora decana de Fuerteventura.
Imagen secundaria 2 - Varios momentos de la celebración de la emisora decana de Fuerteventura.

