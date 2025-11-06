Tres felinos salvajes encuentran su hogar en el Oasis Wildlife Fuerteventura

Operación conjunta del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, la Fundación Neotrópico y Oasis Wildlife Fuerteventura para garantizar el bienestar de tres servales decomisados

Dos de los tres felinos salvajes que fueron víctimas del tráfico ilegal de animales exóticos, ya en el Oasis Wildlife Fuerteventura de La Lajita, en el municipio de Pájara.

Tres ejemplares de serval (Leptailurus serval), una especie de felino salvaje originaria del África subsahariana, han sido trasladados a Oasis Wildlife Fuerteventura, el centro de rescate y recuperación de especies situado en La Lajita, en el municipio de Pájara, tras ser decomisados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas en el marco de una operación internacional contra el tráfico ilegal de especies.

Los tres servales, un macho, una hembra y su cría, fueron incautados en una intervención liderada por la Policía Nacional, en colaboración con Interpol, la DEA y el SEPRONA, y quedaron bajo la custodia de la Fundación Neotrópico (Tenerife), una organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de dos décadas en el rescate, rehabilitación y recuperación de fauna silvestre y exótica, así como en la lucha contra el tráfico ilegal de especies.

El 27 de octubre, tras una planificación y coordinación de menos de un mes, los ejemplares fueron trasladados a Oasis Wildlife Fuerteventura, donde permanecerán en depósito judicial y recibirán atención especializada y seguimiento veterinario continuo.

La operación ha requerido un alto nivel de coordinación entre el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, la Fundación Neotrópico y Oasis Wildlife Fuerteventura. El objetivo común ha sido garantizar la seguridad y el bienestar de los servales en cada fase del proceso, revisando las medidas de los transportines, asegurando su hidratación y controlando la temperatura durante el trayecto.

Durante el traslado se aplicaron los protocolos de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA), priorizando la reducción del estrés mediante la ausencia de ruidos, luces intensas y aglomeraciones.

Antes de su traslado a Fuerteventura, los tres servales permanecieron en la Fundación Neotrópico, donde completaron el protocolo de cuarentena establecido para animales intervenidos por tráfico ilegal. Durante este periodo se realizaron análisis coprológicos y hematológicos, incluyendo bioquímica sanguínea y hematocrito para evaluar su estado de salud y descartar la presencia de parásitos o patologías.

A su llegada a Oasis Wildlife Fuerteventura, fueron revisados por el equipo veterinario y de cuidadores, que los liberó en un recinto adaptado a su especie para facilitar su adaptación. Desde el primer momento mostraron un comportamiento tranquilo y curioso, indicativo de un buen estado de salud.

Oasis Wildlife Fuerteventura ha diseñado una instalación amplia, segura y natural, con vegetación, zonas de sombra y refugios que permiten a los servales trepar, explorar y expresar comportamientos naturales.

Su dieta, basada en roedores, aves y pequeños reptiles, cubre todas sus necesidades nutricionales. Además, el centro aplica un completo manual de bienestar animal que incluye dietas específicas, protocolos veterinarios, programas de enriquecimiento ambiental y entrenamiento cooperativo, reforzando la confianza con los cuidadores y reduciendo el estrés.

«Esta operación demuestra lo que puede lograrse cuando diferentes instituciones comparten un mismo objetivo: proteger la vida silvestre», declara Guacimara Cabrera, CEO de Oasis Wildlife Fuerteventura. «Agradecemos profundamente la confianza y la colaboración de la Fundación Neotrópico, cuya experiencia y profesionalidad son fundamentales en este tipo de actuaciones, y del SEPRONA de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, cuyo trabajo constante y riguroso permite que estos animales, víctimas del tráfico ilegal de especies, tengan una segunda oportunidad en condiciones de bienestar y seguridad».