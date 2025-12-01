Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025
Las consejeras insulares Lolina Negrín y Marlene Figueroa, con el artesano Angel Nolasco, en el taller de Tiscamanita. C7

Tiscamanita aprende a hacer cestas de palma

Artesanía ·

Los cursos forman parte del programa 'Fuerte por naturaleza' de la Consejería de Turismo, gracias al acuerdo con la Cámara de Comercio, en coordinación con el área insular de Artesanía. En La Oliva, Angel Nolasco imparte clases de sombrerería tradicional

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:44

Comenta

El Cabildo de Fuerteventura imparte con éxito los talleres de artesanía tradicional que se desarrollan en Tiscamanita y Tindaya. Estos cursos forman parte del programa 'Fuerte por naturaleza' de la Consejería de Turismo, gracias al acuerdo con la Cámara de Comercio, en coordinación con el área insular de Artesanía.

El artesano Ángel Nolasco imparte ambos talleres que se centran en dos disciplinas: la cestería de palma, que se desarrolla en Tiscamanita, en el municipio de Tuineje, y la sombrerería tradicional, en Tindaya, en el municipio de La Oliva.

Los talleres se desarrollan entre los meses de septiembre y diciembre, reafirmando el compromiso de la Corporación Insular por difundir las prácticas artesanales que forman parte del patrimonio cultural e inmaterial de Fuerteventura.

La responsables insular de Artesanía, Lolina Negrín, en el curso de cestería. C7

