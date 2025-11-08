Tindama, el economista que eligió elaborar vino

El primer caldo lo elaboró Juan Manuel Benítez Ramírez con 13 años con su padre en La Oliva. Con la familia materna de El Hierro, vendimiaba «como un juego» durante los veranos. Cuatro años después de terminar de estudiar en la ULPGC, «di el salto»

Juan Manuel Benítez Ramírez, en su finca de 1.300 parras en el Llano del Palo, entre La Oliva y La Caldereta.

Catalina García La Oliva Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:28

La primera vez que Juan Manuel Benítez Ramírez elaboró vino tenía 13 años y fue para ayudar a su padre allá por 2008. Tuvieron que pasar 17 años, terminar la carrera de Economía en la ULPGC y trabajar durante cuatro años en una asesoría para que lo dejara todo y volviera aquella herencia vitinícola que tiene nombre de montaña de La Oliva: Tindama.

Juan Manuel (La Oliva, 1995) tiene ahora 30 años y 1.300 parras en la finca del Llano del Palo, entre La Oliva pueblo y La Caldereta, que compró en 2024. Pero contar del economista metido a viticultor es hacerlo sobre su padre Manuel Benítez, carpintero, Premio Insular de Artesanía 2024 y empeñado en elaborar vino. «Por mi padre estoy aquí. Lo que se le mete en la cabeza hacer, lo consigue».

Juan Manuel Benítez Ramírez, con su vino en la finca del Llano del Palo. Javier Melián / Acfi Press

Hace 30 años, los padres de Juan Manuel se mudaron de Puerto del Rosario a La Oliva, el pueblo natal de su madre. Ese fue el crisol del luego vino Tindama. El progenitor empezó a plantar esquejes de las parras centenarias de la familia de su mujer, Mercedes Ramírez, en el norte de Fuerteventura: listán negro, prieto y blanco.

Comenzó con 50 vides dos años antes de que naciera Juan Manuel y llegó a las actuales 240. «Desde chico, recuerdo las parras creciendo alrededor del arenado de mi casa de La Oliva».

La herencia viticultora del padre la secundaba la familia herreña de Mercedes, que visitaban cada verano. «Crecí de chiquillo en El Hierro vendimiando, aprendiendo a podar, pisando uva, todo como un juego».

El primer vino del progenitor nació en 2008, con los 13 años de Juan Manuel. Y desde entonces padre e hijo no han parado de elaborar caldos.

Ampliar Manuel, Mercedes y Juan Manuel, haciendo vino en 2008. Familia Benítez Ramírez

En 2017, Manuel alquiló una finca en Lanzarote con un amigo, que todavía conservan en explotación. «Nos gustaba más elaborar el vino blanco y se da mejor, aunque seguimos haciendo».

Después de terminar Economía en la ULPGC en 2021, empezó a trabajar y, en abril de 2024, compró la finca del Llano del Palo donde ahora crecen 1.300 parras de varias variedades: malvasía volcánica, marmajuelo, baboso negro, hojamoral, listán blanco, tintilla. «El vino es mi proyecto, estaba enfocado desde pequeño a terminar aquí. Encima, no salió mal: a la gente le gusta el vino Tindama, me gusta elaborarlo y me encanta la finca».

El trabajo lejos de la enología le ayudó a financiar la compra del terreno y pasó algún tiempo alternando ambos quehaceres. «Pero empecé a atrasarme en la plantación, en preparar la tierra porque esto es una tierra muerta donde nunca se había plantado antes y tuve que dedicarle cinco meses a meterle materia orgánica, hacer las pocetas, preparar las májaras. Siempre tendré tiempo de volver a trabajar de economista. Con 30 años recién cumplidos en abril de 2025, era el momento de intentarlo y di el salto este mes de julio».

Las parras crecen bajo la montaña de Filo del Cuchillo. Javier Melián / Acfi Press

De trabajos lejos de las vides, ya sabía Juan Manuel. Para pagarse la carrera, curraba en verano en Fuerteventura y durante el curso en Las Palmas de Gran Canaria. «Es complicado no ver que entra un sueldo a principio de cada mes, pero se intenta».

El Tindama blanco de 2024 -del que sólo le queda para las fotografías- tiene un color pajizo, con aromas un poco afrutados, seco en boca, «se nota salino, con acidez que se hace notar». Juan Manuel vende a dos tiendas gourmet: Verde Oliva, en La Oliva; y Canary Goumert, en El Cotillo. La lista de restaurantes es más amplia y los enumera de sur a norte de Fuerteventura: El Pellizco, en Costa Calma; Puipana, en Puerto del Rosario;El Luchador, en Valles de Ortega;Podomorfos, en Tindaya;y El Callao, El Roque de los Pescadores y Olivo Corso, en El Cotillo.

No todo es cuidar la finca, cosechar, elaborar y vender el Tindama. Juan Manuel estudia un módulo superior de Viticultura en Logroño, a donde va examinarse y hacer las prácticas.

Ah, no quiere olvidarse del enólogo: Alejandro Padrón Padrón, de bodegas Padrón, en El Pinar (El Hierro). «Antes de embotellar Tindama, Alejandro siempre estuvo y está ayudándonos. Nos conocimos en El Hierro: probamos el vino de uno y de otro, y así seguimos juntos. Alejandro es como de la casa».

Las primera etiquetas fueron de elaboración propia. La actual es del artista majorero y amigo Ale Mesa. El nombre de la marca se le ocurrió a su hermana Fayna. «Aquí, casi todo es en familia o entre amigos. Al primo, cuñado o pariente que cojo un año para la vendimia, lo quemo y no viene para el próximo» y se ríe.

Ampliar Parra de Juan Manuel en el Llano del Palo, finca que se une a las vides plantadas por su padre en el arenado familiar de La Oliva. Javier Melián / Acfi Press