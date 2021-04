AMF hace tambalear al Cabildo al solicitar el acta de consejera a Sandra Domínguez y la retirada de sus competencias La también parlamentaria regional anunció esta semana que dejó el partido por «no sentirse cómoda» Sandra Domínguez y Sergio Lloret al fondo, el pasado 11 de marzo, día de la toma de posesión de la nueva mayoría de gobierno. / Javier Melián / Acfi press CATALINA GARCÍA Puerto del Rosario Jueves, 15 abril 2021, 15:49

A un mes y cuatro días escasos de la toma de posesión de la toma del nuevo grupo de gobierno CC-PP-AMF, las discrepancias han saltado al solicitar AMF el acta a Sandra Domínguez y al presidente Sergio Lloret que le retire las competencias en Ordenación del Territorio.

La crisis surge en el seno de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), por donde se presentaron Lloret y Domínguez en coalición con Nueva Canarias (NC), y se produce después de que esta semana la consejera hiciera pública este martes su salida del partido. La reacción de AMF no se hizo esperar y este miércoles ha mandado un escueto comunicado donde solicita el acta de consejera y la retirada de las competencias.

Ahora falta saber si el presidente Sergio Lloret -el tercer primer mandatario majorero en dos años- acatará la orden de AMF y de si Sandra Dominguez, que es también parlamentaria, dejará el acta, algo que se vislumbra improbable.

Sergio Lloret tomó posesión como primer mandatario majorero el pasado 11 de marzo, después de que el socialista Blas Acosta dimitiera al quedarse en minoría el 22 de diciembre. A pesar de tener dos consejeros, AMF se alzó con la presidencia con el apoyo de los siete consejeros de Coalición Canaria (CC) y los cuatro del Partido Popular (PP). Para posibilitar la canditarua de Lloret, hicieron falta dos dimisiones: la de su compañero Marcelino Cerdeña, también alcalde de Betancuria, para que entrara Sandra Domínguez al Cabildo; y la de Alejandro Jorge como cabeza de lista de la coalición electoral Nc-AMF.

Sandra Domínguez, parlamentaria regional y aún consejera de Ordenación del Territorio del Cabildo, dejó Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) hace unas semanas, aunque sólo se difundió hasta este semana cuando ella misma lo desveló en Radio Sintonía. La política majorera ya había presentado su dimisión como presidenta del partido en febrero, en la recta final de las negociaciones del pacto tripartito CC-PP-AMF que descabalgó a Blas Acosta de la presidencia insular.

Las razones de esta salida de AMF hay que buscarlas, según la propia Domínguez, en que «no compartimos la misma visión política y la orientación que se tiene que llevar de la política de la isla, ni la política del partido. El partido nació con un espíritu que yo entiendo que se ha ido tergiversando el objetivo que teníamos y, en general, no me siento ya cómoda en AMF». Domínguez, parlamentaria por NC, se pasó a los no adscritos en enero, pero no ocurrirá lo mismo en el Cabildo.