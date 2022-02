El Tribunal Supremo ratifica en su totalidad la condena al homicida del empresario Paco Cabrera

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en su totalidad la condena de 18 años y once meses de prisión para el homicida del empresario majorero Paco Cabrera. Pedro Armas Batista había presentado un recurso de casación ahora desestimado por la Sala de lo Penal del TS que le impone el pago de las costas.

La sentencia del TS considera probados los hechos antes y después del atropello mortal del conocido empresario agrícola majorero, el 21 de septiembre de 2018. Sobre las 21.00 horas de ese día, Pedro Armas arremetió contra Paco Cabrera, cuando estaba cerrando la cadena de su finca de La Calabaza, como acostumbraba cada día al finalizar su jornada, desplazando el cuerpo unos diez metros.

Después de atropellar a este hombre de 70 años, que murió de forma casi instantánea, el homicida bajó del coche para verificar su muerte y le robó la cartera que tenía en el bolsillo delantero de la camisa. Luego se dio a la fuga y despeñó el coche por un acantilado.

Pedro Armas

La sentencia también confirma las indemnizaciones por un valor total de 210.000 euros para la familia del fallecido y la prohibición de residir en El Cardón y La Calabaza y de acercarse a los miembros de la familia durante veinte años.

La condena de cárcel de 18 años y once meses -que ahora ratifica en su integridad el TS- es la suma de los 14 años por el delito de homicidio; cuatro años y seis meses por el delito de robo con violencia; y por último cinco meses más por la conducción del vehículo sin permiso y sin seguro. En cuanto a las prohibiciones de residir en las dos localidades del suceso luctuoso y de no acercarse a la familia de Cabrera -que ejerció la acusación particular- durante 20 años son penas accesorias.