«El suicidio es un grave problema de salud pública que causa mucho dolor y sufrimiento»

Carretero García coordina el ISNISS, proyecto cuyo objetivo reside en investigar e intervenir en la prevención de conductas disruptivas, autodestructivas, autolesivas y suicidas.

– Antes que nada, saber si realmente los medios de comunicación influimos en el suicida por el tratamiento de la noticia y si existe un decálogo de cómo redactar este tipo de informaciones para no provocar la repetición de estas conductas.

– La colaboración de los medios de comunicación es imprescindible en la prevención del suicidio. Se han realizado múltiples estudios sobre el posible impacto que los medios de comunicación puedan tener en suicidio, y el resultado indica que los medios pueden ejercer una importante influencia en la conducta suicida, si bien esta influencia puede ser positiva o negativa, dependiendo del tratamiento de la noticia. Así una errónea cobertura mediática de las noticias relacionadas con el suicidio puede llevar a un aumento de los mismos debido al efecto imitación o efecto copia, al que conocemos como 'efecto Werther', mientras que al contrario, un adecuado tratamiento de las noticias por parte de los medios, puede tener un efecto preventivo y protector, también llamado 'efecto Papageno'. Por este motivo es tan importante que los medios de comunicación sean conscientes del importante papel que desempeñan en la prevención, y aprendan a publicar las noticias sobre suicidio de una forma correcta y responsable. Con este propósito, la Organización Mundial de Salud ha elaborado varios documentos con recomendaciones para profesionales de la comunicación sobre lo que se debe y no se debe hacer al comunicar noticias sobre el suicido, a partir de los cuales, el pasado 2020 el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España publicó un Manual con recomendaciones para el tratamiento del suicidio, y son varias las Comunidades autónomas han elaborado sus propios documentos con recomendaciones, entre las que se encuentran evitar descripciones detalladas o imágenes sobre la víctima en estado fatal o del método utilizado, y se recomienda dar información sobre los recursos de ayuda y prevención, y promover mensajes de esperanza y concienciación sobre la importancia la salud mental y el bienestar emocional o desmentir mitos entre otras. Es importante destacar el importante papel que ha supuesto la aparición de internet ya que el alcance y difusión de las noticias relacionadas con el suicidio ha aumentado de forma exponencial, y por lo tanto es lógico pensar que también lo harán los efectos provocados por la adecuada o inadecuada cobertura de las mismas. Por este motivo es imprescindible dotar a los profesionales de la comunicación de las pautas adecuadas para que puedan realizar de su labor de informar con respeto y responsabilidad colaborando así en la prevención.

–¿Es muy corto el camino que conduce de la autolesión al suicidio directamente?

– Es importante destacar que la autolesión y el suicidio son dos conductas diferentes, que si bien es cierto que pueden estar íntimamente relacionadas, no siempre se dan de forma conjunta, es decir, ni todas las personas que se autolesionan tienen por qué acabar teniendo algún tipo de comportamiento suicida, ni todas las personas que piensan en suicidarse tienen por qué haberse lesionado previamente. No obstante, no podemos olvidar que la autolesión es un importante factor de riesgo de suicido, y que siempre que hay autolesión, es importante valorar la posible existencia de conducta suicida, y aún en caso de que la misma no esté presente, es importante estar atentos por si llegara a aparecer.

– Es autora de la Guía Práctica de Prevención de la Autolesión y el Suicidio en Entornos Digitales en un siglo donde las redes sociales lo llenan todo y son los instrumentos de comunicación, sobre todo de los jóvenes. ¿Las redes sociales son amigas o enemigas, parafraseando su podcast, en estos problemas?

– Realmente, las redes sociales e internet, no son ni buenas ni malas, ni amigas ni enemigas, son una herramienta que puede resultar beneficiosa o perjudicial, dependiendo del uso que le demos. El uso inadecuado de las redes sociales e internet puede suponer, y de hecho supone, un importante factor de riesgo de autolesión y suicidio, pero no por esto podemos decir que estas tecnologías 2.0 sean perjudiciales, ya que si aprendemos a utilizarlas de forma adecuada y a aprovechar todo su potencial, también pueden resultar un importante recurso de ayuda. Por ese motivo es imprescindible la educación sobre el uso responsable y adecuado de la red, para que así podamos minimizar los riesgos, y sacarle el máximo provecho en materia de salud y prevención.

– ¿Ante que conductas, palabras y signos debemos encender la luz de alarma de una posible autolesión o conducta suicida?

– Son muchas las señales de alerta que nos pueden indicar que una persona está pasando por un mal momento, si bien es cierto, que estas señales no siempre son fáciles de detectar. Una de las principales señales que nos puede alertar de que algo está pasando son los cambios, cambios bruscos, repentinos e inexplicables de costumbres, gustos, aficiones o hábitos de vida, trastornos en el sueño o en la alimentación, cambios bruscos de humor o aislamiento social entre otros. Es importante estar atentos a la expresión de pensamientos de morir o de desaparecer, a los mensajes de desesperanza o expresiones negativas sobre uno mismo, su vida o su futuro y es recomendable prestar especial atención a las llamadas 'conductas de cierre', como son el regalar posesiones importantes para uno mismo, o despedirse de los seres queridos de forma inusual. En el caso de los jóvenes es importante tener en cuenta que estas conductas de cierre pueden darse a través de la red, cerrando las cuentas de sus redes, eliminando a sus seguidores, o regalando logros o mejoras conseguidos en juegos entre otros.

- Las estadísticas apuntan que el 75% de los suicidios consumados se produce al primer intento, lo que da escaso margen a la prevención.

- Precisamente por ese motivo la prevención es tan importante, ya que el reto y la verdadera misión de la prevención, es actuar antes, y que este primer intento no se llegue a producir. Es importante no esperar a que aparezcan las señales de alerta o se produzca un intento para tomar acción, realizando una adecuada prevención primaria, que reduzca los factores de riesgo y potencie los de protección, promoviendo la salud mental y reduciendo el estigma asociado al suicidio, pero sin olvidar la prevención secundaria dirigida a personas especialmente vulnerables o en riesgo con el fin de conseguir una detección temprana, y la prevención terciaria, dirigida a personas que ya han tienen algún tipo de conducta autolítica.

Ampliar La psicóloga, durante una de sus ponencias organizadas por la Consejería de Acción Social del Cabildo majorero. Javier Melián / Acfi Press

- Participa usted en unas jornadas destinadas a los estudiantes. ¿Qué dicen las estadísticas del suicidio y la autolesión sobre los jóvenes?

- Según los datos provisionales del INE, en 2022 fallecieron por suicidio 333 jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que hace del suicidio la principal causa absoluta de muerte en España en esta franja de edad. Desgraciadamente en los últimos años, el número de muertes en esa franja ha ido en aumento ascendiendo de los 309 fallecimientos en 2019 a los 333 del 2022.

- ¿Cómo está España en el ranking de la tasa de suicidios? ¿Y Canarias por comunidades autónomas?

- Según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año 2022 en España fallecieron por suicidio 4.097 personas, 3.042 hombres y 1.055 mujeres, lo que supone una media de alrededor de 11 personas al día, pero aún con esta importante cifra, España no es de los países que presenta una mayor tasa de suicidios en el mundo, de hecho su tasa de fallecimientos por esta causa es bastante menor que en otros países del mundo. En cuanto a Canarias, en el año 2022 fallecieron por suicidio 223 personas, 173 hombres y 50 mujeres, lo que la sitúa como una de las comunidades autónomas con una tasa de suicidios más alta en España, con una tasa de muertes por esta causa de 11.45 por cada 100.000 habitantes frente a la tasa media en España que es de 8,57.

- ¿El suicidio es más frecuente en las mujeres que en los hombres?

- Realmente en función del sexo podemos observar una 'paradoja de género' ya que pese a que mueren más hombres que mujeres prácticamente en el todos los lugares del mundo, llegando la tasa de suicidio de varones a doblar o triplicar o incluso más la de las mujeres, son las mujeres las que comenten más intentos no consumados. El caso de España no es una excepción, ya que el número de muertes por suicidio de los hombres prácticamente triplica al de las mujeres. En el año 2022 de las 4.097 personas que fallecieron por esta causa el 74,2% fueron de varones frente al 25.8% que fueron mujeres.

- ¿Por qué el suicidio sigue siendo un tema tabú?

- Son muchos los motivos que pueden provocar que el suicidio siga siendo un tema tabú, y aunque poco a poco, muy poco a poco, parece que va cambiando, aún nos queda mucho camino por recorrer. Posiblemente, la vergüenza y la culpa asociadas al suicidio, y el miedo al temido efecto copia perpetuado por el mito de que hablar del suicidio puede llegar a provocarlo hacen que el hablar del suicidio aún siga resultando complicado. No obstante es conveniente aclarar, que esto no es cierto, hablar del suicidio de forma adecuada y responsable, no solo no es perjudicial, sino al contrario es beneficioso y una importante herramienta de prevención.

- Son más numerosos los que se quitan la vida que los fallecidos por cáncer, por accidente de tráfico, o todavía no es una tendencia alarmante?

- El número de muertes por suicidio en España duplica al de los accidentes de tráfico, es alrededor de 14 veces más alto que el los homicidios, y 84 veces más alto que el de la violencia de género, y eso sin contar los intentos de suicidio que según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud son aproximadamente 20 por cada suicidio consumado, y las muertes catalogadas erróneamente como accidentales y que pueden realmente llegar a ser suicidios (según los datos provisionales del INE fallecieron de forma accidental por ahogamiento, sumersión o sofocación 4.102 personas y 3.707 por caídas accidentales). Dejo a criterio de cada cuál si se trata o no de una tendencia alarmante, pero a la luz de los datos, lo que está claro y sin lugar a dudas, es que estamos ante un grave problema de salud pública que causa mucho dolor y sufrimiento, no solo a las personas que lo padecen, sino también a todo su entorno y ante el que hay que tomar medidas de forma inmediata.