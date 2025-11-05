Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El PP califica al antiguo complejo turístico de «esqueleto de hormigón», situado a la puerta de entrada a Corralejo. PP de La Oliva

Solución para el mamotreto de Las Agujas, cerca de las Dunas de Corralejo

Paisaje ·

El PP de La Oliva parte de que no se puede seguir permitiendo que Corralejo ofrezca imágenes de «esqueletos de hormigón en la entrada o salida del Parque Natural, que daña no sólo nuestra imagen turística, sino nuestro entorno»

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

El Partido Popular (PP) de La Oliva solicita una actuación inmediata para recuperar y ordenar el entorno del antiguo complejo turístico de Las Agujas, en Corralejo, donde actualmente permanece «un esqueleto de hormigón frente al mar, lo que es una imagen inadmisible» para un municipio turístico.

La zona se encuentra junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo, uno de los espacios más visitados de Fuerteventura y puerta de entrada a la localidad, generando una sensación de «abandono institucional».

Ante la existencia de informes contradictorios y la falta de prudencia del grupo de gobierno, que adoptó la decisión de revocar el procedimiento de la modificación de las normas subsidiarias, que permitirían ejecutar las obras abandonas durante largo tiempo, el Partido Popular solicitó en el pleno de octubre elevar la consulta del expediente al Gobierno de Canarias para que definiera el criterio a seguir.

Sin embargo, el gobierno municipal (CC y PSOE) votó a favor de suspender el procedimiento y, ahora, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Oliva podría comprometer las arcas municipales ante el pago de una posible deuda millonaria.

«Estamos hablando de un expediente con enorme complejidad técnica y jurídica, donde se puede poner en riesgo económico muy serio para el Ayuntamiento. No se trata de estar a favor o en contra de un promotor, sino de actuar con rigor y sentido de la responsabilidad. Si se toma una decisión errónea, podrían ser los vecinos quienes lo paguen«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  6. 6 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  7. 7

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Solución para el mamotreto de Las Agujas, cerca de las Dunas de Corralejo

Solución para el mamotreto de Las Agujas, cerca de las Dunas de Corralejo