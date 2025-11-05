Solución para el mamotreto de Las Agujas, cerca de las Dunas de Corralejo

El PP de La Oliva parte de que no se puede seguir permitiendo que Corralejo ofrezca imágenes de «esqueletos de hormigón en la entrada o salida del Parque Natural, que daña no sólo nuestra imagen turística, sino nuestro entorno»

El PP califica al antiguo complejo turístico de «esqueleto de hormigón», situado a la puerta de entrada a Corralejo.

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:05

El Partido Popular (PP) de La Oliva solicita una actuación inmediata para recuperar y ordenar el entorno del antiguo complejo turístico de Las Agujas, en Corralejo, donde actualmente permanece «un esqueleto de hormigón frente al mar, lo que es una imagen inadmisible» para un municipio turístico.

La zona se encuentra junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo, uno de los espacios más visitados de Fuerteventura y puerta de entrada a la localidad, generando una sensación de «abandono institucional».

Ante la existencia de informes contradictorios y la falta de prudencia del grupo de gobierno, que adoptó la decisión de revocar el procedimiento de la modificación de las normas subsidiarias, que permitirían ejecutar las obras abandonas durante largo tiempo, el Partido Popular solicitó en el pleno de octubre elevar la consulta del expediente al Gobierno de Canarias para que definiera el criterio a seguir.

Sin embargo, el gobierno municipal (CC y PSOE) votó a favor de suspender el procedimiento y, ahora, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Oliva podría comprometer las arcas municipales ante el pago de una posible deuda millonaria.

«Estamos hablando de un expediente con enorme complejidad técnica y jurídica, donde se puede poner en riesgo económico muy serio para el Ayuntamiento. No se trata de estar a favor o en contra de un promotor, sino de actuar con rigor y sentido de la responsabilidad. Si se toma una decisión errónea, podrían ser los vecinos quienes lo paguen«.