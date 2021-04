Con Santiago Santander nacieron los niños de media Fuerteventura El ginecólogo asturiano, hijo predilecto de la isla, muere a los 79 años Santiago Santander. / acfipress /javier melián CATALINA GARCÍA Puerto del Rosario Viernes, 30 abril 2021, 22:53

Llegó con 24 años a Fuerteventura y se jubiló en 2012 de su trabajo como ginecólogo, aunque volvía de vez en cuando al Hospital a hacer las ecografías a las embarazadas para no peder la costumbre. Aficionado a la vela latina, a las traineras de su Asturias natal, diseñador de barcos, el último embate de la ola de una larga enfermedad lo hizo sucumbir.

Por las manos de Santiago Santander pasaron los hijos de media Fuerteventura, algo que no es una exageración si se piensa que, durante un casi un decenio, fue el único ginecólogo de la isla que atendía en la entonces clínica de la Peña, en Puerto del Rosario. Casi todas las madres de Fuerteventura tienen alguna anécdota, uno de sus chistes, un agradecimiento por haberlas ayudado a vivir a sus hijos.

Nació en Luarca en 1942 y vino a terminar la mili cinco años antes a Fuerteventura, donde conoció a Loli Alonso-Patallo, su mujer, y por la que volvió tras especializarse en Ginecología en el Hospital General de Asturias. En 2012, cuando se jubiló, tenía 70 años de edad y 46 de profesión.

En la antigua clínica de la Peña atendió a las parturientas durante unos nueve años, desde 1972 hasta que se inauguró el actual Hospital General. De aquella época, recordaba con cariño la precariedad de medios pero teñida con el barniz de la entrega de los escasos profesionales de entonces. No había ningún medio técnico. Nada. Incluso durante dos años por no tener, no tenían ni comadrona con lo que estuvo de guardia día y noche todo ese tiempo. Las botellas de agua caliente sustituían a las incubadoras, los únicos fórceps eran suyos y las gráficas de los embarazos las hacían a mano, muy lejos de la monitorización actual.

Como no había cirujano, también operaba de apendicitis y similares. Su relato de aquellos años estaban plagados de referencias a los médicos Peña, Guillermo Sánchez y Arístides Morán, y a un presidente del Cabildo, Santiago Hormiga, que construyó ¡un paritorio!.

Con la inauguración del nuevo Hospital General, el puesto de ginecólogo de Santander peligró y se lo dieron a otro facultativo. Entonces fue cuando Fuerteventura se levantó en una de las escasas manifestaciones de los años 80. Casi 2.000 personas, en su mayoría mujeres, se plantaron en la puerta del nuevo centro exigiendo que no se fuera su ginecólogo, al tiempo que bloquearon la centralita de Sanidad en Madrid. «Eso no se paga con dinero. A mí me echaban de aquí y tengo que agradecer a Fuerteventura que finalmente no sucediera».

Cuando terminó la especialización, Santiago Santander sumaba más de mil partos. «Cuando llegué aquí, dejé de contar», decía socarrón, aunque se acordaba muy bien de que fue el mismo quien tuvo que atender los dos partos de su mujer porque no había nadie más. Durante cuatro años, colgó la bata y desconectó el ecógrafo para dedicarse a la política como consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo. La misma Corporación Insular lo nombró hijo predilecto de Fuerteventura, a él que tantos hijos de esta tierra ayudó a nacer.