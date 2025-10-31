Sanidad acerca el testimonio vital al sur de Fuerteventura

Hasta ahora, las personas interesadas en registrar este documento sólo podían tramitarlo en Puerto del Rosario, a 100 kilómetros de distancia. Ahora, se abre el servicio en el centro de salud de Morro Jable

Sixto Ramírez, trabajador social y responsable del registro desde su implantación en la isla, atiende a una persona interesada en la MAV.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Viernes, 31 de octubre 2025, 13:02 Comenta Compartir

La Consejería de Sanidad ha habilitado en el área de Salud de Fuerteventura, dependiente del Servicio Canario de Salud, un nuevo punto en el centro de salud de Morro Jable, en el municipio de Pájara, para que los usuarios del sur majorero puedan realizar de forma presencial su Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV).

Hasta ahora, las personas interesadas en registrar este documento, también conocido como testamento vital, solo podían hacerlo en el centro de salud de Puerto del Rosario II, los lunes en horario de mañana y a cien kilómetros de distancia del sur.

Con su puesta en marcha los ciudadanos dispondrán de un segundo punto en la isla los martes alternos, lo que permite acercar este servicio a la población del sur de Fuerteventura y facilitar su acceso.

La tramitación, en ambos casos, requiere cita previa a través del 012, número de teléfono del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno de Canarias.

La MAV es un documento mediante el cual una persona deja por escrito sus preferencias e instrucciones sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que desea recibir, o rechaza, en el caso de que, llegado el momento, no tenga capacidad para expresarlo personalmente.

A marzo de 2025, el Servicio Canario de Salud desveló que en Fuerteventura hay activas un total de 1.297 MAV, de las que 934 (un 72,01%) fueron ante funcionario; 361 (un 27,83%), ante notario; y dos antes testigos. Del total, 831 corresponden a mujeres y 466 a hombres.